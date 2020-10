Dolly Parton a fait quelque chose de presque impossible pour la plupart des célébrités, sans parler d’un artiste aux yeux du public depuis plus de 50 ans. Elle et son mari, Carl Dean, ont gardé leur mariage de 54 ans si privé que certains fans pensent même que Dean n’est pas réel. Dans une nouvelle interview, Parton, âgé de 74 ans, a répondu à ces théories, confirmant que Dean était très réel et très privé.

Parton a déclaré à Entertainment Tonight que “beaucoup de gens” pensaient que Dean était imaginaire puisqu’il “ne veut pas du tout être sous les projecteurs”. Ce n’est “tout simplement pas qui il est”, a déclaré Parton. “Il est comme, une personne calme et réservée et il a pensé que si jamais il était là-dedans, il n’aurait jamais une minute de paix et il a raison.” Parton a également écrit sur ces théories dans son nouveau livre, Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics.

“J’ai toujours respecté et apprécié cela en lui et j’ai toujours essayé de le tenir à l’écart autant que possible”, a expliqué l’icône de la musique country. «Il a dit: ‘Je n’ai pas choisi ce monde, je t’ai choisi et tu as choisi ce monde. Mais nous pouvons garder nos vies séparées et ensemble.’ Et nous le faisons et nous l’avons fait. Nous sommes ensemble depuis 56 ans, mariés depuis 54 ans. “

Dean et Parton se sont mariés en mai 1966 à Ringgold, en Géorgie. En mai 2016, le couple a renouvelé ses vœux pour marquer son 50e anniversaire de mariage. L’une des raisons pour lesquelles le couple est resté ensemble si longtemps est qu’ils ne sont pas “dans le visage l’un de l’autre tout le temps”, a déclaré Parton à ET. “Mais nous avons un grand respect et une grande admiration l’un pour l’autre. Nous avons tous les deux un grand sens de l’humour. Donc, nous nous amusons beaucoup.” Bien qu’ils ne soient jamais photographiés lors d’événements ensemble, Parton a déclaré que les deux avaient “des goûts très similaires” et aiment voyager dans leur VR. Ils n’aiment pas non plus assister à des fêtes.

Bien que Parton ait écrit des mémoires dans le passé, elle a déclaré que le nouveau livre était né de son ennui pendant les arrêts de coronavirus. Elle ne pouvait pas jouer, elle “devait gagner sa vie”, a-t-elle plaisanté. “J’ai laissé les gens avoir un aperçu de beaucoup de vieilles photos, et de ma croissance dans l’entreprise, de beaucoup de photos de famille et de certains de mes débuts aussi”, a déclaré Parton. “Même pour mes vrais fans, je pense qu’ils vont avoir beaucoup de nouveautés qu’ils apprécieront quand ils penseront tout savoir sur moi. Ils trouveront quelques petites pépites qu’ils ne connaissaient pas.”

Une fois que les fans ont récupéré le nouveau livre de Parton le 17 novembre, ils peuvent écouter son nouvel album de Noël, A Holly Dolly Christmas, une autre écoute. L’album est maintenant disponible et est son premier album de vacances en 30 ans. Parton a également réalisé un autre film Netflix, Noël sur la place, qui sortira le 22 novembre. Elle a précédemment travaillé avec le service de diffusion en continu sur le film Dumplin ‘et la série d’anthologie Heartstrings, qui a dramatisé ses chansons.