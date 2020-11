En avril, l’icône de la musique country âgée de 74 ans a fait don d’un million de dollars (environ 756000 £) au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee, pour aider à financer ses recherches sur Covid-19.

Vanderbilt a été impliqué dans le développement du jab de Moderna, qui est devenu le principal candidat mondial après avoir montré une efficacité de près de 95% contre la maladie.

«Dolly Parton a fait don d’un million de dollars à Vanderbilt pour la recherche de vaccins. Les chercheurs de Vanderbilt ont été impliqués dans les essais Moderna. Ergo, Dolly Parton a aidé à guérir COVID », a calculé un utilisateur de Twitter.

Une autre a déclaré que sa contribution était «une preuve supplémentaire que @DollyParton est la plus grande source de bien au monde de nos jours».

Le critique musical Simon Price a écrit: «En 2020, Dolly Parton a défendu Black Lives Matter et a investi 1 million de dollars dans un vaccin Covid, et l’année n’est pas encore terminée.

«Il y a un argument fort selon lequel l’Amérique devrait abandonner le truc de la ‘démocratie’ comme une mauvaise idée maintenant, et simplement faire de Dolly Parton la reine de tout.

Et l’ancien procureur en chef Nazir Afzal a tweeté: «Dolly Parton a financé en partie le vaccin COVID et sa bibliothèque a fait don de 130 millions de livres aux enfants.

«Marcus Rashford s’est battu pour nourrir des millions d’enfants pauvres et a créé un club de lecture gratuit. Une fois de plus, les personnes qui ont grandi dans le dénuement font le plus pour les autres.

“Qu’ont fait Bezos, Musk, etc.?”

Moderna jab dirigé par les États-Unis “ est efficace à 94,5% ”

Parlant de son don Vanderbilt plus tôt cette année, Parton a écrit: «Mon ami de longue date, le Dr Naji Abumrad, qui est impliqué dans la recherche à Vanderbilt depuis de nombreuses années, m’a informé qu’ils faisaient des progrès passionnants dans la recherche du coronavirus pour un remède.

«Je fais un don de 1 million de dollars à Vanderbilt pour cette recherche et pour encourager les gens qui en ont les moyens à faire des dons.

La femme de 74 ans travaille également avec son organisme de bienfaisance, The Imagination Library, pour fournir aux enfants des livres gratuits par la poste chaque mois.

Le programme est disponible dans les 50 États américains et cinq pays.

