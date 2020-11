T

Le secrétaire au transport, Grant Shapps, a déclaré que Dominic Cummings “nous manquera” quand il quittera le numéro 10, mais il ajouta: “Les conseillers vont et viennent”.

Il a déclaré à la BBC que «des rumeurs selon lesquelles je menaçais de démissionner sont inventées» après avoir spéculé qu’il suivrait le directeur des communications Lee Cain en quittant le n ° 10.

Cependant, il a déclaré que «sa position n’avait pas changé depuis mon blog de janvier» lorsqu’il a écrit qu’il espérait se rendre «largement redondant» d’ici la fin de 2020.

Interrogé sur la raison pour laquelle le conseiller en chef de M. Johnson partirait, M. Shapps a confirmé à Sky News que M. Cummings avait déjà prévu de licencier d’ici la fin de 2020.

«Comme il l’écrivait au début de l’année dans ses propres mots, il prévoyait de se rendre en grande partie redondant cette année avec la grande chose sur laquelle il a travaillé, bien sûr, à savoir le Brexit, qui se terminait à la fin du période de transition, qui est le 31 décembre », a-t-il dit.

«Bien sûr, l’autre chose importante est de nous assurer que nous avons le déploiement de tests de masse pour vaincre ce virus. Ces deux choses se situent maintenant à l’horizon à court terme.

“Il nous manquera, mais là encore, nous entrons dans une phase différente et le Brexit le sera, nous avons déjà quitté l’Europe, mais la période de transition sera terminée et les choses évoluent et les conseillers vont et viennent.”

(

Lee Cain est un proche allié de Dominic Cummings

/ .)

On lui avait offert le poste de chef de cabinet, mais une réaction brutale entre les conservateurs et le cercle intime de M. Johnson l’a finalement conduit mercredi à annoncer son départ du numéro 10 plutôt qu’une promotion.

M. Cummings et M. Cain sont de proches alliés politiques, ayant travaillé ensemble depuis la campagne du Brexit. On a dit que M. Cummings n’était pas satisfait de la façon dont son ami avait été traité.

Le Telegraph a rapporté qu’un «associé» de M. Cain a déclaré que le départ du chef de la communication était le «début de la fin pour Dom».

(

M. Cummings devrait partir d’ici la fin de 2020

/ . via .)

“Lee est la personne qui a couvert le flanc de Dom 24 heures sur 24 et il sera bientôt parti”, a déclaré la source au journal.

Sir Charles Walker, vice-président du comité de 1922, a déclaré à la BBC Two’s Newsnight: «Si Boris, le Premier ministre, obtient le bon poste de chef de cabinet – il obtient la bonne personne à ce poste – il replacera fermement sa norme dans le milieu du parti parlementaire conservateur.

en relation

«Nous sentons que nous l’avons perdu depuis un an. Nous voulons qu’il revienne – il nous appartient, il n’appartient pas aux conseillers, il appartient au parti parlementaire qui l’a élu et il a été élu aux dernières élections générales.

Les luttes intestines débordant au grand jour ont suscité des critiques de la part des députés conservateurs.

Le député d’arrière-ban conservateur, Sir Roger Gale, a déclaré à l’agence de presse PA: «Le gouvernement, et Downing Street en particulier, devrait concentrer tous ses efforts sur la pandémie et sur la fin du jeu du Brexit, et franchement, c’est une distraction qui ne peut et ne doit pas être autorisé à avoir lieu et le premier ministre doit le maîtriser.

Et le député conservateur principal Tobias Ellwood a déclaré à Sky News: «Éloignons-nous un peu d’Eastenders et plus encore de l’aile ouest.»