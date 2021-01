ré

Le sinistre Raab a critiqué aujourd’hui la «barbarie» dans la province chinoise du Xinjiang en annonçant de lourdes amendes pour les entreprises qui ne respectent pas les exigences montrant que leurs chaînes d’approvisionnement sont exemptes de travail forcé.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les entreprises recevraient des conseils solides sur la manière d’effectuer des contrôles de diligence raisonnable pour s’assurer qu’elles ne s’approvisionnent pas en produits contaminés par des violations «horribles» des droits de l’homme dans la province.

Cependant, certains députés conservateurs et de l’opposition ont déclaré que le gouvernement n’était pas allé assez loin dans sa réponse pour mettre un terme aux violations des droits de l’homme en Chine qui ont tellement consterné des millions de personnes à travers le monde.

Le gouvernement de Pékin a été accusé d’abus généralisés au Xinjiang, principalement ciblés sur le groupe minoritaire ouïghour, y compris des allégations de stérilisation forcée, de travail des esclaves et d’internement de masse.

Des membres du groupe minoritaire ouïghour auraient été contraints de cueillir du coton dans la province du Xinjiang, ce qui laisse craindre que les consommateurs britanniques achètent par inadvertance des produits contaminés.

Dans une déclaration percutante, M. Raab a déclaré à la Chambre des communes que l’image des violations des droits de l’homme dans le Xinjiang était «déchirante» et que le Royaume-Uni avait le «devoir moral de réagir».

Il a souligné: «Les camps d’internement, la détention arbitraire, la rééducation politique, le travail forcé, la torture et la stérilisation forcée – le tout à une échelle industrielle.

«C’est vraiment horrible. La barbarie que nous espérions perdre pour une autre époque, étant pratiquée aujourd’hui alors que nous parlons dans l’un des principaux membres de la communauté internationale.

Il a poursuivi: «Ici, au Royaume-Uni, nous devons prendre des mesures pour nous assurer que les entreprises britanniques ne font pas partie des chaînes d’approvisionnement qui mènent aux portes des camps d’internement au Xinjiang.

«Et faire en sorte que les produits des violations des droits de l’homme qui ont lieu dans ces camps ne se retrouvent pas sur les étagères des supermarchés où nous faisons nos courses ici à la maison, semaine après semaine.»

En vertu de la loi sur l’esclavage moderne, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 36 millions de livres sterling doivent publier des déclarations décrivant les mesures qu’elles ont prises pour s’assurer qu’il n’y a pas d’esclavage dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Cela sera désormais soutenu par la menace de lourdes amendes pour les entreprises qui ne se conforment pas, avec des détails qui seront exposés ultérieurement.

Les marchés lucratifs du gouvernement iront uniquement aux entreprises qui respectent leurs obligations en veillant à ce que leurs chaînes d’approvisionnement soient exemptes de liens d’abus des droits humains au Xinjiang.

Il y aura également un examen des contrôles à l’exportation pour empêcher les entreprises britanniques de fournir des produits aux camps du Xinjiang.

Alors que Pékin niant les allégations d’abus et affirmant que ses actions font partie de la lutte contre la pauvreté ou d’une répression antiterroriste, M. Raab a déclaré que le gouvernement chinois devrait autoriser une enquête indépendante et faisant autorité sur la situation au Xinjiang.

Cependant, les mesures annoncées par le ministre des Affaires étrangères ont été critiquées pour ne pas aller assez loin, avec des appels à la Chambre des communes demandant au Royaume-Uni d’imposer des sanctions directes aux responsables des abus du Xinjiang.

La secrétaire aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a déclaré: «La force de ses paroles (de M. Raab) ne correspond une fois de plus à la force de ses actions et je suis désolé de dire que cela sera remarqué haut et fort à Beijing.

L’ancien ministre conservateur Nusrat Ghani, qui siège au comité des affaires de la Chambre des communes, a ajouté: «Deux millions de Ouïghours et d’autres minorités sont contraints de se retrouver dans des prisons et des camps de travail forcé dans les champs de coton du Xinjiang, et nous avons vu des violations et des abus organisés par l’État contre les femmes et filles qui font face à des stérilisations forcées.

«C’est vraiment horrible, alors le gouvernement a raison de prendre les mesures d’aujourd’hui.

«Les entreprises britanniques ne doivent pas profiter du travail forcé et des violations des droits de l’homme, où qu’elles se produisent. Mais les mesures d’aujourd’hui ne traitent pas du génocide et le fait que le gouvernement n’ait pas dénoncé ces atrocités pour ce qu’elles sont – un génocide – est effrayant.

L’ancien dirigeant conservateur Sir Iain Duncan Smith a affirmé que M. Raab était empêché d’imposer des sanctions dites Magnitsky aux auteurs de violations des droits de l’homme par des collègues ministériels.

“Les sanctions Magnitsky auraient sûrement dû figurer sur cette liste”, a déclaré Sir Iain, ajoutant: “Je me demande qui est au gouvernement qui bloque cela.”

M. Raab a déclaré que les sanctions n’étaient «certainement pas exclues» mais que les mesures qu’il avait annoncées étaient «plus ciblées et médico-légales».