Le ministre du Cabinet a appelé aujourd’hui au «plein respect» des règles de distanciation sociale pour éviter un verrouillage national «général».

Alors que de plus en plus de zones sont déplacées vers le niveau 3, il a insisté sur BBC Breakfast: «Les mesures ciblées sont ciblées au bon endroit. Nous n’avons jamais dit que ce serait facile.

«Même au niveau trois, au niveau très élevé, les écoles restent ouvertes, les entreprises restent ouvertes.

«Nous laissons en réserve la possibilité de prendre des mesures supplémentaires.

«Mais en réalité, ce dont nous avons vraiment besoin maintenant … c’est une conformité totale, une coopération totale, et nous devons vraiment nous pencher sur cela et c’est ainsi que nous évitons les mesures plus drastiques que nous ne voulons pas prendre en raison de l’impact qu’ils auraient sur l’économie.

«Il doit être juste d’adopter une approche ciblée et localisée là où le virus est le plus puissant, plutôt que d’avoir l’outil plutôt brutal d’un verrouillage général à l’échelle nationale.»

Cependant, M. Raab a souligné que le gouvernement espérait toujours que le système de niveaux fonctionnerait, affirmant qu’il avait vu le taux de croissance de la maladie s’atténuer.

Il a ajouté: «Il est vraiment important que lorsque nous prenons ces mesures, localisées, aussi solides que possible avec le soutien que nous fournissons, que nous les suivions également, c’est ainsi que nous rompons le cycle … nous évitons le un verrouillage national général qui serait très dommageable pour l’économie. »

Le Nottinghamshire est entré au rang 3 ce matin, tandis que le West Yorkshire passera au niveau d’alerte le plus élevé à partir de lundi.

Cela portera le nombre total de personnes au niveau le plus élevé de restrictions à un peu plus de 11 millions, soit 19,6% de la population.

Et avec la Tees Valley et les West Midlands qui s’attendent à passer au niveau 3, des millions de personnes supplémentaires pourraient bientôt être soumises au niveau le plus strict des restrictions Covid-19.

Des sources des autorités locales dans les West Midlands ont déclaré que le niveau d’alerte «très élevé» pourrait être imposé «d’ici la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante», tandis que les dirigeants de la vallée de la Tees ont déclaré que le gouvernement leur avait dit qu’il avait l’intention d’augmenter leur superficie au niveau 3 – bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu.

De nouvelles données du NHS England ont montré que le nombre de lits d’hôpitaux en Angleterre occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4 105 le 13 octobre à 8595 mardi.

Il y avait 743 patients Covid-19 dans des lits de ventilation mécanique en Angleterre mardi, contre 560 le même jour la semaine précédente.

Il y a plus de 30 000 ventilateurs mécaniques disponibles pour le NHS suite à une expansion rapide au cours de l’été, bien que la majorité soient conservés en réserve pour une utilisation si et quand cela est nécessaire.

Le système de test et de suivi du NHS a enregistré son nombre hebdomadaire de cas positifs le plus élevé jamais enregistré, tandis qu’une étude de l’Imperial College de Londres a révélé que près de 100000 personnes attrapent le Covid-19 chaque jour.

Cependant, d’autres scientifiques ont suggéré que le chiffre pourrait être la moitié de ce niveau.

Des sources sanitaires ont également déclaré qu’une suggestion dans le rapport impérial selon laquelle le taux de transmission R à Londres est de près de trois est une énorme surestimation.

Les dernières données du système de test et de traçabilité montrent qu’un total de 126065 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au moins une fois par semaine jusqu’au 21 octobre – une augmentation de 23% par rapport à la semaine précédente et le nombre hebdomadaire le plus élevé depuis le début du programme. fin mai.

Les chiffres officiels ont montré hier que 280 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 et qu’il y avait eu 23 065 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que les installations de loisirs et de sport, telles que les gymnases, seraient autorisées à rester ouvertes dans le West Yorkshire lorsqu’il passera au niveau 3.

Il a ajouté que plus d’une douzaine de régions passeront du niveau de restriction le plus bas au niveau intermédiaire samedi.

Il s’agit notamment de East Riding of Yorkshire, Kingston-Upon-Hull, North East Lincolnshire, North Lincolnshire, Dudley, Staffordshire, Telford, the Wrekin, Amber Valley, Bolsover, Derbyshire Dales, Derby City, South Derbyshire, l’ensemble de High Peak, Charnwood , Luton et Oxford.

Le dernier rapport de surveillance hebdomadaire de Public Health England a montré que les taux de cas de Covid-19 en Angleterre augmentaient pour tous les groupes d’âge, à l’exception des 10 à 19 ans.

Les taux les plus élevés sont actuellement parmi les 20 à 29 ans, soit 333,2 cas pour 100 000 personnes dans la semaine jusqu’au 25 octobre, contre 306,6 au cours des sept jours précédents.

Pour les personnes âgées de 70 à 79 ans, le taux était de 110,0, contre 88,0, tandis que pour les personnes âgées de 80 ans et plus, il passait de 125,6 à 156,7.

Pendant ce temps, en Ecosse, le Premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré qu’un nouveau système de restrictions à plusieurs niveaux entrerait en vigueur lundi à 6 heures du matin.

La ceinture centrale, Dundee, Inverclyde et Ayrshire sera placée au niveau 3; Aberdeenshire, Fife, the Borders, Dumfries et Galloway seront au niveau 2; et les Highlands et une grande partie des îles seront au niveau 1.