La ngland pourrait faire face à une troisième vague de coronavirus et à un autre verrouillage national si l’approche du gouvernement ne parvient pas à «trouver le bon équilibre», a averti le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Le ministre du Cabinet a refusé d’exclure un troisième verrouillage national s’il y avait un autre pic de cas au cours de la nouvelle année, affirmant que seul le gouvernement «faisait tout son possible pour éviter cela».

Mais il a cherché à convaincre ses collègues conservateurs qui critiquent le système à trois niveaux avant un vote serré des Communes sur les mesures mardi, lorsque les députés pourraient rejeter le plan.

M. Raab a insisté sur le fait que les restrictions – qui placeront des pans de l’Angleterre sous des règles strictes – sont nécessaires pour “endiguer” la pandémie et maintenir le pays à l’écart d’un verrouillage national.

Mais il a déclaré que les niveaux seraient rétrogradés dans les zones où le virus est en retrait, déclarant dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «Nous commençons avec une approche plus restrictive qu’auparavant avec l’approche localisée.

“Mais cela nous permet de nous détendre lorsque nous sommes convaincus que le virus est en baisse et stabilisé – il y a un examen toutes les deux semaines.”

M. Raab a déclaré qu’à côté des tests, “ces deux choses sont le pont crucial vers cette lumière au bout du tunnel au printemps”.

Et dans une interview avec The Andrew Marr Show de BBC One, il a dit qu’il y avait un “risque” d’un troisième pic dans les cas “si nous ne trouvons pas le bon équilibre”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un autre verrouillage national si les gens ne respectaient pas les règles, M. Raab a déclaré: “Nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter cela.”

Ses commentaires sont intervenus après que Boris Johnson ait écrit aux députés conservateurs en leur offrant une autre chance de voter sur les restrictions au début de l’année prochaine, affirmant que la législation aurait un “coucher du soleil le 3 février”.

Dans le but de parer à une rébellion, le Premier ministre a également déclaré lors du premier examen des mesures le 16 décembre qu’il déplacerait les zones vers le bas d’un niveau où il existe des “preuves solides” que le coronavirus est en déclin soutenu.

Le vote après Noël déterminera si le système de niveaux restera en place jusqu’à la fin du mois de mars.

Dans une autre branche d’olivier aux députés, M. Johnson s’est engagé à publier davantage de données et à décrire ce qui doit changer pour qu’une zone descende d’un niveau, ainsi qu’une analyse des impacts sanitaires, économiques et sociaux des mesures prises.

La secrétaire aux Affaires étrangères du Parti travailliste, Lisa Nandy, a déclaré que le soutien de son parti n’était “pas inconditionnel” et qu’il recherchait une “clarté” sur le système des paliers.

Sans le soutien des travaillistes – et si M. Johnson subit une rébellion majeure – le gouvernement pourrait avoir du mal à faire adopter sa motion sur le système à plusieurs niveaux.

Mais l’offre de plus de données et un autre vote ont semblé apaiser certains sur ses arrière-bancs, Pauline Latham, députée conservatrice du Mid Derbyshire, affirmant qu’elle «pourrait» soutenir le gouvernement.

Elle a dit à Sky: “J’aimerais voir les données. J’aimerais voir les preuves, plus de preuves que ce que nous avons reçu.

“Si nous pouvons voir cela, je pense que je pourrais les soutenir, d’autant plus que nous envisageons d’organiser un autre vote en janvier.”

Interrogée sur la force de la colère parmi les députés et combien pourraient se rebeller, elle a déclaré: «Je pense que cela dépendra beaucoup de ce que Boris fera d’ici mardi.

“S’il produit ces preuves et qu’il peut nous prouver qu’il a de bonnes preuves pour continuer, je pense qu’il n’aura pas de rébellion.”

Seules l’île de Wight, les Cornouailles et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers, tandis que de vastes étendues des Midlands, du nord-est et du nord-ouest font partie du niveau 3 le plus restrictif.

Au total, 99% de l’Angleterre entreront dans la catégorie 2 ou 3, avec des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et une interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé mercredi.

Dans d’autres développements, le professeur Peter Openshaw de l’Imperial College, membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible “dès la semaine prochaine” et le gouvernement a annoncé qu’il en avait obtenu deux autres millions. doses du vaccin contre le coronavirus de la société américaine Moderna, qui, selon les essais, est efficace à 95%.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a écrit aux 27 députés de la région pour demander un soutien multipartite pour exiger plus d’argent pour les zones du niveau 3 et pour obtenir la levée de certaines restrictions dans deux semaines, tandis que le parti travailliste a exhorté les ministres à suspendre les tarifs ferroviaires de pointe et à fournir des tests massifs de coronavirus pour les travailleurs des transports pour éviter le «chaos» de voyage à Noël.