Dominic West et sa femme, Catherine FitzGerald, forment un front uni après que l’acteur d’Affair ait été aperçu à l’aise lors d’un rendez-vous amoureux avec sa co-star Lily James ce week-end. Tuesday, West, 50 ans, et FitzGerald, 49 ans, se sont approchés de journalistes devant leur domicile londonien, s’embrassant avant de distribuer des feuilles de papier: “Notre mariage est solide et nous sommes toujours ensemble. Merci. Catherine et Dominic”, selon aux personnes.

La déclaration publique du couple intervient après que West ait été repéré à Rome avec James, 31 ans, sur des photos obtenues par The Daily Mail. Sur les photos, l’actrice de Cendrillon peut être vue avec West, conduisant un scooter ensemble et déjeunant avec leur manager, Angharad Wood, où ils ont montré un PDA apparemment sans vergogne à la table, où West a été vu en train de fouetter les cheveux de James alors qu’ils s’embrassaient. West et FitzGerald sont mariés depuis 2010 et partagent trois enfants, tandis que l’acteur de Chicago a également un autre enfant issu d’une relation précédente.

West et James se sont beaucoup vus, car ils tournent actuellement une adaptation de la BBC du roman de Nancy Mitford, The Pursuit of Love, qui sera diffusé sur Amazon aux États-Unis. “Ils ont travaillé ensemble dans le passé mais semblent s’être connectés d’une manière particulière depuis qu’ils ont commencé à tourner en Angleterre pendant l’été », a déclaré une source à PEOPLE après leur sortie de week-end.

Selon certaines rumeurs, James sortait avec d’autres acteurs hollywoodiens ces derniers temps, alors que les photos de West ont fait surface trois mois seulement après avoir déclenché des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Chris Evans. En juillet, le Mamma Mia! L’actrice Here We Go Again a été aperçue en train de quitter un club à Londres avec la star de Captain America, 39 ans, et les deux ont partagé un taxi loin du hotspot. Quelques jours plus tard, les deux ont été vus en train de manger de la crème glacée ensemble dans un parc local, mais n’ont jamais confirmé ou nié une relation. Auparavant, James était sorti avec l’acteur Matt Smith de Dr. Who de 2014 à décembre 2019. Dans un article de couverture de novembre 2020 pour Harper’s Bazaar UK, l’actrice de Yesterday a refusé de parler de sa vie amoureuse, la publication notant qu’elle “ne discutera pas si ou pas elle sort avec “Evans, mais elle a donné à son jeune moi quelques conseils vitaux pour sortir avec lui.” Ne soyez pas obsédée par les garçons! “a-t-elle dit au magazine lorsqu’on lui a demandé de trouver des conseils pour elle-même.” Passez du temps avec vous copines de fille. Et ne prenez pas tout si au sérieux – soyez gentil avec vous-même. “