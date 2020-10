Dominic West serait en pourparlers pour dépeindre le prince Charles à une époque particulièrement scandaleuse de la vie du royal au cours des saisons 5 et 6 de The Crown, a rapporté lundi Deadline. Dans la cinquième saison de la série Netflix, le prince de Galles révélera sa liaison avec Camilla Parker Bowles lors de son mariage avec la princesse Diana avant sa mort.

Dans la vraie vie, Charles a admis l’affaire lors d’une interview en juin 1994 avant que lui et Diana ne divorcent en 1996 – juste un an avant sa mort en août 1997. En février 2005, Charles a proposé à Parker Bowles, et les deux se sont mariés en avril. meme annee. La nouvelle du casting arrive à un moment particulièrement opportun, alors que l’acteur de The Affair, 50 ans, a fait la une des journaux il y a un peu plus d’une semaine lorsqu’il a été aperçu en train d’embrasser sa co-star Lily James à Rome. West, qui a épousé Catherine FitzGerald en 2010, partage quatre enfants avec sa femme – Dora, 14 ans, Senan, 12 ans, Francis, 11 ans et Christabel, 5 ans – ainsi qu’avec sa fille Martha, âgée de 22 ans, avec son ex-petite amie Polly Astor.

Le 12 octobre, West et James ont été photographiés ensemble sur un scooter, et West n’a pas été vu portant une alliance. Plus tard, le Mamma Mia! La star de Here We Go Again et West ont été photographiés en train de s’embrasser au déjeuner avec leur agent partagé. Alors que les photos suscitaient un drame, West et FitzGerald se sont retrouvés chez eux, où ils ont remis une note manuscrite aux journalistes lisant: “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci.”

Malgré la démonstration de solidarité, un ami proche de FitzGerald a déclaré au Daily Mail après la publication des photos: “Elle est totalement choquée parce qu’elle ne savait pas qu’il se passait quelque chose. Ils étaient très ensemble, donc c’est complètement à l’improviste. Elle pensait qu’ils avaient un bon mariage et maintenant c’est probablement fini. C’est ce qu’elle ressent en ce moment mais les deux ont besoin de parler mais pour le moment, elle est perdue pour les mots. “

James a un autre lien romantique avec The Crown, après avoir fréquenté Matt Smith, qui a joué le prince Phillip dans les saisons 1 et 2. Dans la saison 4 du drame royal, dont la première est le 15 novembre, Josh O’Connor reviendra pour son rôle de plus jeune Charles, où il sera rejoint par Emma Corrin en tant que princesse Diana et Olivia Coleman, qui passera sa dernière saison à incarner la reine Elizabeth II. Imelda Staunton jouera la reine pendant les deux dernières saisons, et Leslie Manville jouera la princesse Margaret, tandis que Jonathan Pryce prendra la relève en tant que prince Philip.