De nouvelles photos de Lily James et Dominic West ensemble ont fait surface, après que West et sa femme Catherine FitzGerald aient déclaré aux journalistes que leur mariage était «fort». James et West ont été vus ensemble à Rome le 11 octobre au milieu d’une sortie apparemment romantique. Deux jours après la publication des photos, West et FitzGerald ont posé pour des photos devant leur domicile londonien, et les nouvelles photos ont été prises le jour entre le passage de West à Robe avec James et l’apparition de West avec sa femme.

Les nouvelles photos, publiées par PEOPLE, montrent James, 31 ans, et West, 50 ans, à l’aéroport de Rome le 12 octobre. Les deux semblent être retournés à Londres ensemble, avec West en route pour retrouver FitzGerald. Après son retour au Royaume-Uni, FitzGerald, 49 ans, et West se sont embrassés pour les caméras et ont distribué une note expliquant l’état de leur mariage. “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. Catherine et Dominic”, disait la note.

West et James travaillent ensemble sur un nouveau projet de la BBC, l’adaptation en série limitée d’Emily Mortimer de The Pursuit of Love de Nancy Mitford. Ils ont été vus ensemble à Rome le 11 octobre sur des photos publiées par le Daily Mail. Sur une photo, West a été vu en train d’embrasser le cou de James pendant qu’ils déjeunaient. Une autre photo montrait les deux en scooter ensemble.

James était sur le point de faire sa première apparition à la télévision depuis la fuite des photos lundi, mais elle aurait fait marche arrière. Elle devait apparaître sur NBC Today Show avec sa co-star de Rebecca Armie Hammer. James devrait également apparaître dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour promouvoir le film également, et on ne sait pas si elle envisage toujours de le faire.

West et FitzGerald sont mariés depuis 2010 et ont quatre enfants ensemble. West a également un enfant issu d’une relation précédente. Une source a précédemment déclaré à PEOPLE West et James “ont travaillé ensemble dans le passé mais semblent s’être connectés d’une manière spéciale depuis qu’ils ont commencé à tourner en Angleterre au cours de l’été”.

James, qui a joué dans Cendrillon de Disney, était auparavant dans une relation à long terme avec la star de The Crown, Matt Smith. Ils ont rompu plus tôt cette année. James a également déclenché des rumeurs d’amour avec l’acteur de Captain America Chris Evans lorsqu’ils ont été repérés ensemble à Londres en juillet. Evans a été interrogé sur son voyage à Londres mais n’a pas discuté de sa rencontre avec James. “Il y avait des choses de travail là-bas, mais non, je ne filme rien”, a déclaré Evans à USA Today en août. “Les gens participent encore aux réunions. Nous parlons beaucoup de travail, de quand le travail va commencer.”