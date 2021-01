Don des rois, modèles Demi Rose en maillot de bain doré pour les fans | INSTAGRAM

Malgré le fait que la belle mannequin britannique Demi Rose ne célèbre généralement pas les mêmes traditions que les latino-américaines, cette fois-ci, nous vous proposons une vidéo très attrayante d’elle qui fera sûrement une fonction parfaite en cadeau de la part du Jour des Rois Mages.

C’est une vidéo dans laquelle il apparaît en train de modeler devant la caméra avec un maillot de bain doré assez attractif et élégant, dans lequel il a fini par ravir les élèves de millions d’internautes au moment de sa publication et qui est aujourd’hui considéré comme l’un de ses meilleurs clips.

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans la vidéo, vous pouvez apprécier la grande beauté de Demi Rose alors qu’elle se dirige vers l’objectif du appareil photo professionnel qui capturait le beau moment, car comme on le sait, la jeune femme aime trop pouvoir se montrer de cette manière et surtout garder ses fans très heureux car pour eux ils sont sa priorité, elle ne cesse de penser à leur offrir ce genre de beau divertissement.

Bien que cela ne dure que quelques secondes, les fans de la beauté britannique se sont bien amusés et ils l’ont sûrement partagé avec leurs amis ce jour-là, où nous célébrons toujours l’arrivée d’une nouvelle année 2021 et qui est probablement bien meilleure que celle-ci. 2020.

Au cas où vous ne le sauriez pas, les histoires Instagram de Demi Rose sont un endroit très spécial puisqu’elle y place des vidéos et des photos qui pourraient être considérées comme exclusives, car elles ne sont publiées que là-bas et une fois que 24 heures se sont écoulées, elles disparaissent.

Dans ce lieu vous n’avez pas aidé à la connaître davantage puisqu’elle y révèle beaucoup de choses sur sa vie personnelle et surtout ses aventures quotidiennes, puisqu’elle considère qu’elle vit comme si elle était la protagoniste d’un film, profitant toujours de toutes les activités qu’elle fait.

En parlant de contenu exclusif, de nombreux utilisateurs se demandent pourquoi Demi Rose n’a pas d’OnlyFans? Quelque chose qui a sûrement une réponse, ce sera sûrement à cause des engagements qu’il a avec les marques, cherchant à prendre soin de son image de la meilleure façon et en évitant que les entreprises ne veux pas y être lié.

En ce moment, il est à Ibiza en profitant des magnifiques couchers de soleil de l’île espagnole et également en compagnie d’un ami, avec qui il a pu être vu en train de s’amuser à danser.

Comme d’habitude, il a également partagé quelques images avec du contenu sur le Zodiaque, l’une des branches qu’il étudie le plus et qui l’intéresse, en se basant sur ces mots pour se motiver et avancer dans sa vie.

Nul doute qu’en venant vous pourrez continuer à nous surprendre encore longtemps. Cherchez toujours à vous améliorer et finissez par y parvenir à cause de cela et nous vous recommandons de suivre l’actualité du Salon pour ne manquer aucune de ses actualités mais surtout ses belles photos.