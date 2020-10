Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont ouvert le terrain de la Maison Blanche aux tricheurs cet Halloween, soulevant des inquiétudes quant à la pandémie de coronavirus. L’événement officiel a eu lieu le dimanche 25 octobre – un peu plus d’une semaine avant le jour du scrutin. Des photos de l’événement montraient des enfants costumés tenant des sacs jusqu’au président, qui ne portait pas de masque facial – festif ou autre.

L’administration Trump organise chaque année une célébration d’Halloween depuis 2017, et cette année n’a pas été différente. Selon l’annonce officielle, l’événement a été ouvert aux membres du service militaire, aux travailleurs de première ligne et à leurs familles pendant quatre heures dimanche après-midi. Les décorations automnales étaient assorties au manteau jusqu’aux genoux de Melania, tandis que le président portait son costume habituel et sa cravate rouge. Certains enfants et parents portaient des masques faciaux lors de l’événement, mais d’autres non, soulevant des inquiétudes quant à une possible propagation du COVID-19 sur le site.

(Photo: Yuri Gripas / Bloomberg via .)

Selon un rapport de NBC News Washington, la liste des invités de l’événement de dimanche soir n’a pas été rendue publique, il n’est donc pas clair combien de personnes y ont assisté. Les images montraient clairement que les masques n’étaient pas nécessaires et que la distanciation sociale n’était pas observée. Des agences fédérales auraient été invitées à créer leurs propres attractions autour de la pelouse, distribuant des bonbons aux enfants en visite.

Les employés de la Maison Blanche devaient porter des gants et utiliser une méthode «sans contact» pour passer des bonbons aux tricheurs. Pourtant, c’était très différent des autres célébrations à Washington, DC, où les foules de 50 personnes ou plus ne sont pas autorisées. Puisque la Maison Blanche est propriété fédérale, elle n’est pas redevable à cette règle.

D’autres événements annuels d’Halloween dans la capitale ont été annulés cette année, notamment les fêtes à l’Université de Georgetown et la course habituelle des talons hauts à Dupont Circle. D’autres villes du pays ont fait de leur mieux pour observer les vacances tout en minimisant les risques, d’autant plus que la pandémie de coronavirus augmente dans la plupart des États.

(Photo: Yuri Gripas / Bloomberg via .)

Selon les statistiques du New York Times, les États-Unis ont dépassé les 230000 décès de coronavirus samedi. Le nombre de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès a augmenté, bien que le président continue d’affirmer le contraire sur la piste électorale, malgré toutes les preuves qu’il est incorrect. Le NYT a publié des recherches cette semaine montrant que la flambée des cas de coronavirus dans les communautés semble corrélée à la diminution du soutien à Trump dans les sondages, indiquant que sa rhétorique sur la pandémie lui fait mal lors de l’élection présidentielle de 2020.