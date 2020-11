UNE

Joe Biden a prolongé son avance en Pennsylvanie et des millions de personnes attendaient anxieusement un résultat final dans l’État, le maire de sa plus grande ville avait un message franc pour Donald Trump.

«Ce que le président doit faire franchement, c’est mettre son pantalon de grand garçon. Il doit accepter qu’il a perdu et féliciter le gagnant », a déclaré vendredi le maire de Philadelphie, Jim Kenney.

M. Kenney a déclaré que la campagne Trump «n’a pas produit un iota de preuves» pour prouver la fraude électorale dans la ville, après des jours d’allégations sans fondement du président et de ses substituts.

Il ajouta: “[He needs to] arrêtez cela et avançons en tant que pays. “

À un moment donné après la clôture du scrutin mardi, Joe Biden avait suivi M. Trump dans l’État de plus d’un demi-million de voix.

Mais cette première piste s’est avérée être le «mirage rouge» des partisans de Trump qui avaient voté en personne mardi. Alors que les compteurs commençaient à comptabiliser les bulletins de vote par correspondance – une méthode de vote promue par les démocrates, mais méprisée par le président – la «vague bleue» a conduit M. Biden en tête.

Le fait de décrocher les 20 votes des collèges électoraux de Pennsylvanie ferait passer M. Biden au-delà de la magie 270 nécessaire pour remporter la Maison Blanche, un certain nombre d’États devant encore déclarer un résultat.

Vendredi, à 13 heures HE, l’avance de M. Biden était passée à 12000 voix en Pennsylvanie, avec 96% des bulletins comptés.

Lors de la conférence de presse de vendredi, les responsables de Philadelphie ont déclaré qu’il restait encore 40000 votes à compter, y compris des électeurs militaires ou étrangers ou des bulletins de vote qui nécessitaient un examen.

en relation

Une autre mise à jour de 2000 à 3000 votes est attendue plus tard vendredi, mais les votes restants pourraient prendre encore quelques jours.

Lors d’une précédente conférence de presse, la députée démocrate Nancy Peloisi a qualifié M. Biden de «président élu» et a déclaré qu’il avait un «mandat fort» pour diriger.

Tout au long de vendredi, M. Trump a poursuivi son barrage de théories du complot et d’accusations sans fondement de fraude électorale.

“Il s’agit de l’intégrité de l’ensemble du processus électoral”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié peu après la conférence de presse de Philadelphie.

Le sénateur républicain Mitt Romney, qui a perdu l’élection présidentielle de 2012 au profit de Barack Obama, a déclaré que l’affirmation de M. Trump selon laquelle l’élection avait été truquée «porte atteinte à la cause de la liberté».

“Le président est en droit de demander des recomptages, de demander une enquête sur les irrégularités de vote présumées là où des preuves existent et d’épuiser les voies de recours”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter. «Faire ces choses est conforme à notre processus électoral.

«Il a tort de dire que les élections ont été truquées, corrompues et volées.

«Agir ainsi nuit à la cause de la liberté ici et dans le monde, affaiblit les institutions qui sont à la base de la république et enflamme imprudemment les passions destructrices et dangereuses.»