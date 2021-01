Morgan a déclaré au podcast Americast de la BBC que le farceur avait appelé le président de l’époque en octobre alors qu’il était sur Air Force One.

Cela n’est apparu que lorsque M. Trump a appelé le vrai Morgan à l’improviste alors qu’il allait voter en Floride.

Morgan et M. Trump se sont brouillés après que l’animateur de télévision ait critiqué la gestion de la pandémie par M. Trump.

Morgan a décrit l’appel de farce comme «une histoire hilarante», ajoutant que «quelqu’un l’avait appelé en prétendant être moi la veille et l’avait contacté sur Air Force One et ils ont eu une conversation avec Trump en pensant qu’il me parlait».

Morgan, 55 ans, est une connaissance de longue date de M. Trump, 74 ans, et a remporté en 2008 une série de Celebrity Apprentice, une émission animée par l’homme d’affaires milliardaire.

L’identité du prétendu farceur est toujours inconnue, mais si M. Trump était dupé, il ne serait pas le premier personnage important à être dupé.

En mars de l’année dernière, le duc de Sussex aurait été amené à parler de sa décision de quitter la famille royale par des fraudeurs russes se faisant passer pour la militante Greta Thunberg.