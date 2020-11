Samedi, pour annoncer que le président Donald Trump est le perdant projeté de l’élection de 2020, les Américains avaient deux mots pour lui: «vous êtes viré». Beaucoup de gens ont repris le slogan de Trump de ses jours d’animateur de télé-réalité, appelant le président à céder. Contrairement à de nombreux candidats à l’amiable sur The Apprentice, Trump a l’intention de continuer à se présenter à l’élection présidentielle de 2020.

Samedi, vers le milieu de la matinée, la Pennsylvanie a rapporté que suffisamment de votes avaient été comptés pour déclarer l’ancien vice-président Joe Biden vainqueur dans cet État. Cela a permis à l’Associated Press et à de nombreuses autres agences de presse de projeter Biden comme le vainqueur de l’élection dans l’ensemble, bien que le décompte des voix se poursuive. En cette occasion propice, de nombreux Américains ont pénétré profondément dans leurs souvenirs de Trump, passé son temps dans le bureau ovale et à l’époque où il était la star de The Apprentice de NBC. À l’époque, son slogan le plus connu n’était pas «rendre l’Amérique à nouveau formidable» ou «enfermer», mais simplement: «vous êtes viré».

L’apprenti a couru pendant 15 saisons dans diverses incarnations sur NBC, mais à l’origine centré sur Trump lui-même en tant qu’homme d’affaires à la recherche de son prochain protégé. Chaque semaine, Trump “renvoyait” une personne au visage, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule personne pour prendre le poste qu’il offrait.

Aujourd’hui, cette représentation acharnée semble être loin du président que les Américains ont depuis quatre ans, disent certains critiques. Trump s’est fréquemment plaint de l’iniquité de sa présidence, allant même jusqu’à suggérer qu’il «mérite» un troisième mandat – contre les lois du gouvernement américain.

Avec plus de votes à compter, les élections ne sont pas terminées, les comptes à venir et les contestations judiciaires de la campagne Trump à régler devant les tribunaux. Cependant, les analystes politiques à travers le pays prédisent avec confiance que Biden sera le 46e président et que Trump est sans emploi. Voici un aperçu de la façon dont Twitter l’a confronté samedi.

Ironie prévisible

le fait que son slogan soit “vous êtes viré” est si parfait que cela ressemble à une terrible écriture grinçante sur une émission que vous détestez mais que vous n’arrêtez pas de regarder à 2 heures du matin – rachel syme (@rachsyme) 7 novembre 2020

C’est à votre tour maintenant Vous êtes viré 😂😂😂 pic.twitter.com/H3k6dHZ6A0 – Omar Juve (@omar_juve) 7 novembre 2020

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Twitter n’ont pas manqué de noter que les blagues «tu es viré» étaient prévisibles, et beaucoup ont essayé de les faire avec une pointe d’ironie. Pourtant, le fait est resté que la ligne était tout simplement trop susceptible de passer à cette occasion.

Célébrités

Vous êtes viré. – Jordan Peele (@JordanPeele) 7 novembre 2020

L’Amérique à Trump: VOUS ÊTES FIRED. – Stephen King (@StephenKing) 7 novembre 2020

Tout le monde, de Jordan Peele à Stephen King, était prêt à publier le vieux slogan de Trump le moment venu, et ils n’ont pas déçu.

Subversion

merde – Tweets Griffin’s Cool 2018 (@griffinmcelroy) 7 novembre 2020

Prédisant le grand nombre de tweets “vous êtes viré” à venir, certaines personnes – en particulier les comédiens – ont cherché des moyens de renverser la blague et de la renverser. Le podcasteur Griffin McElroy, qui était volontairement absent depuis des années pour Twitter, est même revenu pour un favori des fans “votre frit”.

Sciemment ironique

littéralement, rien n’est trop grincé ou tapoté pour publier aujourd’hui. vous avez 24 heures pour dire ce que vous voulez. vous êtes viré, homme orange mauvais, gamin tondeuse à gazon, cheeto. enfer, offrez-lui une tasse de couvert chaud. merde. demain on redevient des shitposters ironiques mais aujourd’hui il n’y a pas de règles – Sal Gentile (@salgentile) 7 novembre 2020

Beaucoup de gens étaient tellement ravis de voir Trump démis de ses fonctions qu’ils ont publié des slogans clichés, reconnaissant qu’ils étaient exagérés, mais se sentant justifiés par l’occasion.

Déclaration publique

Quelqu’un fait voler un panneau “VOUS ÊTES FIRED” au-dessus d’Orlando pic.twitter.com/88gJ73spD5 – Melissa Gomez (@ MelissaGomez004) 7 novembre 2020

“Vous êtes viré! Vous êtes viré! Vous êtes sur le point de perdre votre emploi! pic.twitter.com/dqVfeV9dEA – Ashish Malhotra (@ amalhotra2) 7 novembre 2020

Certains l’ont poussé bien au-delà des médias sociaux, y compris le mystérieux pilote d’avion qui a fait voler une banderole «vous êtes viré» au-dessus d’Orlando, en Floride. Des cascades comme celle-ci semblaient obtenir des points supplémentaires en raison de la prévoyance qui y était associée.

Équipe entière

Donald Trump,

Ivanka Trump,

Jared Kushner,

Hope Hicks,

Mark Meadows,

Mike Pence,

Kayleigh McEnany,

Betsy DeVos,

Ben Carson,

Stephen Miller,

Mike Pompeo,

Chad Wolf,

Jason Miller,

Steven Mnuchin,

William Barr,

Rudy Giuliani,

et Louis DeJoy VOUS ÊTES VIRÉ! # VOTRE FEU pic.twitter.com/8bfIbJVwaZ – yasir khan badani (@yasirkhanbadani) 7 novembre 2020

Enfin, de nombreux utilisateurs ont souligné que ce n’était pas seulement Trump qui quittait la Maison Blanche, mais toute son administration, et plus encore. Beaucoup étaient impatients de voir des membres du cabinet, des conseillers et des personnes non élues en route avec le président.

