Donald Trump aurait fait signer des NDA à des médecins du centre médical militaire national Walter Reed lors de son séjour l’année dernière. Selon NBC News, quatre sources proches de la situation ont révélé que lorsque le président s’est présenté à l’hôpital en novembre dernier, aucun médecin qui a refusé de signer les accords de non-divulgation n’a été autorisé à être impliqué dans ses soins. Le point de vente ajoute qu’au moins deux médecins ont en fait refusé de signer les NDA.

Notamment, cette visite reste un mystère, car la Maison Blanche a refusé de révéler toute information à ce sujet, sauf pour dire que c’était pour qu’il puisse commencer son examen physique annuel, mais en mai, il ne l’avait toujours pas pêché. Notamment, il n’est pas fréquent qu’un président fasse étaler son examen de routine sur plusieurs mois, sans parler de ne pas le terminer du tout. L’historien présidentiel Michael Beschloss a commenté cela, en disant: «Dans le cadre de l’octroi à un président autant de pouvoir que nous, il a l’obligation de démontrer qu’il va bien ou, s’il ne l’est pas, de nous faire savoir exactement ce qui ne va pas. . “

«Depuis le moment, dans les années 1950, lorsque Dwight Eisenhower a publié des informations sans précédent sur la crise cardiaque, l’iléite et l’AVC dont il a été victime au pouvoir, la plupart des présidents ont satisfait à cette demande, notamment en publiant les résultats des examens physiques réguliers», a poursuivi Beschloss. «Trop souvent dans l’histoire, les présidents ont dissimulé des maladies secrètes et des routines médicales qui avaient le potentiel de saper leur leadership et le bien-être de nous tous. Trump a de nouveau été hospitalisé à Walter Reed le week-end dernier, après avoir été infecté par le COVID-19.

Le 2 octobre, Trump, 74 ans, a tweeté que lui et la Première Dame Melania avaient été testés positifs au COVID-19. Il a déclaré qu’ils seraient en quarantaine “ensemble” et a assuré à ses partisans qu’il “s’en sortirait”. Plus tard dans la journée, il a été emmené chez Walter Reed pour un traitement médical plus approfondi. Dimanche, Trump a demandé à un cortège de sécurité de le conduire devant l’hôpital afin qu’il puisse saluer la foule de partisans qui se sont rassemblés.

Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec tout le personnel de l’hôpital, car le Dr James Phillips s’est tourné vers Twitter pour critiquer cette décision. “Ce SUV présidentiel est non seulement à l’épreuve des balles, mais hermétiquement scellé contre les attaques chimiques. Le risque de transmission du COVID19 à l’intérieur est aussi élevé qu’il l’est en dehors des procédures médicales”, a-t-il écrit. “L’irresponsabilité est stupéfiante. Mes pensées vont au service secret obligé de jouer.” Trump a depuis été libéré pour poursuivre le traitement médical à la Maison Blanche.