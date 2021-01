ré

Onald Trump a été définitivement suspendu de Twitter et a eu accès au compte officiel du président bloqué après que la firme de médias sociaux a jugé qu’il y avait un «risque d’incitation à la violence».

Twitter s’est déplacé contre le président américain sortant à propos de deux tweets publiés vendredi et a fermé son compte @realDonaldTrump, avant que M. Trump n’utilise le compte officiel @POTUS pour riposter.

Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il avait supprimé les tweets sur le compte @POTUS et «pris des mesures» pour empêcher M. Trump de l’utiliser. Le compte @TeamTrump a également été suspendu après avoir diffusé une déclaration du président.

Dans une déclaration sur le blog de Twitter vendredi, il a déclaré qu’il avait décidé de prendre des mesures contre le compte de M. Trump – qui comptait près de 89 millions d’abonnés – après qu’un examen de deux des tweets du président publiés vendredi a révélé qu’ils avaient violé sa politique de glorification de la violence.

Les tweets étaient «Les 75 000 000 grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière, forme ou forme !!! » et «À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier».

La firme a déclaré que le refus d’assister à l’investiture de M. Biden était reçu par les partisans de M. Trump comme «une confirmation supplémentaire que l’élection n’était pas légitime» et qu’il désavouait son affirmation précédente selon laquelle il y aurait une «transition ordonnée».

Il a affirmé que le deuxième tweet pourrait également «servir d’encouragement à ceux qui envisagent potentiellement des actes de violence que l’inauguration serait une cible« sûre », car il ne sera pas présent».

Le communiqué indique: «Après un examen attentif des récents tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire. .

«Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que des violations supplémentaires des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette même ligne de conduite. Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les représentants élus et les dirigeants mondiaux. Il repose sur le principe que le peuple a le droit de demander des comptes au pouvoir.

«Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres.

«Nous continuerons de faire preuve de transparence concernant nos politiques et leur application.»

En réponse, M. Trump a ensuite eu recours au compte @POTUS, affirmant qu’il avait précédemment averti que Twitter allait «de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression».

Il a poursuivi: «Ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour retirer mon compte de leur plate-forme, pour me faire taire – et VOUS, les 75 000 000 grands… patriotes qui ont voté pour moi.»

La décision initiale est intervenue après que les partisans de M. Trump ont pris d’assaut mercredi le bâtiment du Capitole américain pour protester contre sa perte électorale contre Joe Biden, entraînant de violents affrontements et la mort de cinq personnes.

M. Trump a été accusé d’avoir incité ses partisans à la violence avec un discours lors d’un rassemblement à Washington DC plus tôt dans la journée.

Le président a ensuite été temporairement exclu de ses comptes sur les réseaux sociaux, bien que Facebook ait depuis prolongé l’interdiction jusqu’à la fin de sa présidence le 20 janvier.

M. Trump devrait partir le 20 janvier lorsque M. Biden sera inauguré et a tweeté vendredi qu’il prévoyait de sauter l’investiture de M. Biden, devenant le premier président en plus de 150 ans – et juste le quatrième de l’histoire des États-Unis – à le faire.

L’utilisation des mots «American Patriots» pour décrire certains de ses partisans était également interprétée comme un soutien à ceux qui commettaient des actes de violence au Capitole américain, a déclaré Twitter.

Il a ajouté: «Les plans de futures manifestations armées ont déjà commencé à proliférer sur et hors de Twitter, y compris une proposition d’attaque secondaire contre le Capitole américain et les bâtiments du Capitole de l’État le 17 janvier 2021.

«En tant que tel, notre détermination est que les deux tweets ci-dessus sont susceptibles d’inspirer d’autres personnes à reproduire les actes de violence qui ont eu lieu le 6 janvier 2021, et qu’il existe de nombreux indicateurs indiquant qu’ils sont reçus et compris comme un encouragement à le faire.»

Un porte-parole a ajouté que Twitter «avait pris des mesures» pour empêcher M. Trump de tweeter depuis le compte officiel @POTUS, qui a été créé par Barack Obama et compte 33,4 millions d’abonnés.

en relation

Le porte-parole a déclaré: “Pour les comptes gouvernementaux, tels que @POTUS et @WhiteHouse, nous ne suspendrons pas ces comptes de manière permanente, mais prendrons des mesures pour limiter leur utilisation.”