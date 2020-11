Plusieurs médias ont attiré l’attention samedi matin en annonçant que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020. Lorsque cette nouvelle a fait surface, il y a eu plusieurs célébrations parmi les partisans de l’ancien vice-président et beaucoup se sont rassemblés devant les portes de la Maison Blanche en prévision du retour du président Donald Trump du terrain de golf.

Des photos ont fait surface samedi après-midi, montrant Trump assis à l’arrière d’un Chevrolet Suburban. Il avait passé la matinée sur son parcours de golf en Virginie et était rentré à la Maison Blanche après que plusieurs personnes se soient rassemblées dans les rues. Ces personnes ont commencé à le renverser tout en célébrant la victoire annoncée.

📷 Le président américain Donald Trump revient à la Maison Blanche après avoir joué au golf le 7 novembre 2020 pic.twitter.com/X0aYInKzHm – Agence de presse . (@.) 7 novembre 2020

“Comme ils devraient … souhaiter que je sois là”, a commenté une personne. Plusieurs partisans de Biden se sont félicités de la foule qui l’a renvoyé samedi après-midi. Ils ont proclamé que c’était “un beau spectacle”. D’autres ont exprimé une opinion différente en disant: «Le parti de ramener la classe à la présidence». Quelle blague [laughing out loud]. Je comprends, il est un trou, mais il est toujours le président. Nous respections cela. “

Selon les médias, Trump jouait au golf au Trump National Golf Course à Sterling, en Virginie, au moment de la victoire projetée de Biden. Il a frappé les liens avec un chapeau blanc Make America Great Again, mais a également trouvé le temps de publier une déclaration. Il a déclaré que l’élection était loin d’être terminée et a évoqué des batailles juridiques dans les États du champ de bataille.

“Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques s’efforcent tant de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée”, lit-on dans le communiqué de samedi. “Le fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe Biden n’a été certifié vainqueur d’aucun État, et encore moins d’États hautement contestés se dirigeant vers des recomptages obligatoires, ou d’États où notre campagne a des contestations juridiques valables et légitimes. pourrait déterminer le vainqueur ultime. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n’ont pas été autorisés à accéder de manière significative au processus de comptage. “

La déclaration de Trump s’est poursuivie et a déclaré que la campagne commencerait à poursuivre son cas lundi pour “garantir” que les lois électorales soient pleinement respectées. “Le peuple américain a droit à une élection honnête: cela signifie compter tous les bulletins légaux et ne pas compter les bulletins illégaux”, indique le communiqué. “C’est le seul moyen de garantir que le public a pleinement confiance en notre élection. Il reste choquant que la campagne Biden ait refusé d’accepter ce principe de base et veuille que les bulletins soient comptés même s’ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs non éligibles ou décédés. “