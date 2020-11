Plus d’une semaine après que des organes de presse tels que l’Associated Press et CBS News aient projeté que Joe Biden deviendrait le 46e président des États-Unis, le président sortant Donald Trump a reconnu le résultat de l’élection. Sur Twitter, le président a reconnu que Biden “avait gagné”, mais il a continué à partager de fausses déclarations sur l’élection dans le processus. Même s’il a écrit que Biden a gagné, Trump a écrit dans un tweet de suivi qu’il refuse toujours de concéder l’élection.

Trump a écrit à l’origine dimanche matin que Biden avait gagné parce que l’élection avait été “truquée” (le président continue d’affirmer, sans preuve, que l’élection a été truquée et qu’il y a eu une “fraude” électorale généralisée qui l’a fait perdre). Il a poursuivi en affirmant qu’un certain nombre d’aspects avaient contribué à la victoire de Biden, citant les “Fake & Silent Media” et “l’équipement de fesses qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas”. Beaucoup ont pris le tweet du président comme un signe qu’il concédait enfin, car des hashtags tels que “#TrumpConceded” et “#TrumpFinallyConcedes” ont immédiatement commencé à avoir une tendance sur Twitter. Cependant, dans un message ultérieur, Trump a déclaré qu’il ne concédait pas réellement. Il a écrit que Biden a gagné “aux yeux des FAKE NEWS MEDIA”. Il a ajouté: “Je ne concède RIEN!” Le président a poursuivi en écrivant qu’il continuerait à contester le résultat de l’élection devant le tribunal.

Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! https://t.co/Exb3C1mAPg – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION GRÉÉE! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Le 7 novembre, de nombreux médias ont projeté que Biden deviendrait le prochain président après avoir obtenu le nombre requis de votes électoraux pour remporter la victoire. Bien que l’ancien vice-président soit le vainqueur prévu, Trump a refusé de concéder, affirmant, sans aucune preuve à l’appui, que l’élection avait été truquée contre lui. En conséquence, le président a promis de lutter contre ce résultat devant les tribunaux, car il a déjà demandé un recomptage dans des États tels que le Wisconsin, que Biden a remporté. En outre, Trump a également prétendu à tort qu’il était le vainqueur de l’élection et qu’il y avait eu une «fraude» électorale généralisée (encore une fois, il n’y a aucune preuve à l’appui des affirmations du président).