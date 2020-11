M. Biden a remporté la victoire samedi – environ quatre jours après la clôture des urnes – après qu’une victoire en Pennsylvanie l’ait poussé à franchir le seuil de 270 votes dans les collèges électoraux.

Alors que la nouvelle a éclaté samedi matin, heure des États-Unis, de nombreux Américains sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie après un cycle électoral fulgurant.

À New York, des foules se sont rassemblées dans les rues et à Times Square, frappant ensemble des casseroles et des casseroles lors de fêtes impromptues pour célébrer la victoire du démocrate sur M. Trump.

Le président a refusé d’accepter le résultat

Cependant, le président sortant républicain a clairement indiqué sur Twitter qu’il se considérait comme le véritable gagnant,

M. Trump a écrit: «LES OBSERVATEURS N’ONT PAS ÉTÉ AUTORISÉS DANS LES SALONS DE COMPTAGE.

«J’ai remporté l’élection, j’ai obtenu 71 000 000 de votes juridiques.

«DE MAUVAISES CHOSES SONT ARRIVÉES QUE NOS OBSERVATEURS N’ONT PAS PERMIS DE VOIR. JAMAIS ARRIVÉ AVANT. DES MILLIONS DE BULLETINS POSTAUX ONT ÉTÉ ENVOYÉS À DES PERSONNES QUI NE LES ONT JAMAIS DEMANDÉES!

Les partisans de Trump ont également refusé d’accepter le résultat de l’élection.

En scandant “Ce n’est pas fini! Et” Arrêtez le vol “, les partisans du président Donald Trump ont protesté samedi dans les capitales des États à travers le pays.

D’Atlanta et Tallahassee à Bismarck, Boise et Phoenix, des foules allant de quelques dizaines à quelques milliers de personnes ont décrié la nouvelle de la victoire de Joe Biden après plus de trois jours épuisants de dépouillement des voix. Des escarmouches ont éclaté à certains endroits.

À Atlanta, à l’extérieur du Capitole de l’État dans le bastion républicain de longue date de la Géorgie, des chants de “Enfermez-le!” a retenti parmi environ 1000 partisans de Trump. D’autres ont scandé: “Ce n’est pas fini! Ce n’est pas fini!” et “Fake news!” Les rues étaient inondées de drapeaux américains et de bannières Trump.

Certains partisans de Trump ont protesté contre le résultat

Pendant ce temps, les partisans de Joe Biden ont célébré sa victoire.

Des klaxons de voitures ont retenti dans les rues de nombreuses villes, dont Los Angeles, tandis que des feux d’artifice ont éclaté à Atlanta, en Géorgie.

Des manifestants jubilatoires ont défilé à travers Hollywood en scandant «c’est un nouveau jour» alors qu’ils célébraient la victoire électorale de M. Biden.

Des militants portant des pancartes Black Lives Matter, des drapeaux de la fierté et des pancartes portant les noms des personnes tuées par la police ont battu des tambours et ont dansé le long de Sunset Boulevard alors que les conducteurs de passage dans le bastion libéral donnaient leur approbation.

Beaucoup de voitures qui passaient avaient des drapeaux américains attachés.

Les partisans de Biden jubilaient

Un manifestant muni d’un mégaphone a lancé des appels «Montrez-moi à quoi ressemble l’Amérique» et a été rejoint en marche par des manifestants masqués d’âges et de races différents.

La victoire de Joe Biden a été alimentée par une large coalition d’électeurs diversifiés sur le plan racial, poussés aux urnes par une opposition farouche au président Donald Trump et par l’anxiété face à une pandémie mortelle.

À la fois dans le pays et dans les principaux États du champ de bataille du Midwest et de la Sun Belt, le démocrate a dominé avec des électeurs inquiets pour le coronavirus et avide que le gouvernement fédéral fasse plus pour contenir sa propagation, selon AP VoteCast, une enquête auprès de plus de 110000 électeurs dans tout le pays. .

Après quatre ans de turbulences politiques sous M. Trump, M. Biden a facilement convaincu les électeurs à la recherche d’un leader capable d’unifier le pays et ceux qui militent pour la justice raciale.

More le considérait comme empathique et honnête, et disposé à résister à l’extrémisme, par rapport au président républicain sortant.