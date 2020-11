ré

L’affirmation de onald Trump selon laquelle feu Sean Connery «est intervenu» pour l’aider à construire un terrain de golf en Écosse a été qualifiée de «stupide».

Sa mort a choqué Hollywood et le reste du monde alors que les stars affluaient pour rendre hommage au tout premier James Bond.

M. Trump a rendu un hommage étrange à l’acteur «dur» de 007, affirmant que Connery était personnellement intervenu pour l’aider à construire un «grand développement» en Écosse.

Le président a tweeté: «L’acteur légendaire 007 Sean Connery a passé [sic] sur des fairways encore plus verts. C’était vraiment un gars et un personnage dur.

«J’avais du mal à obtenir les approbations pour un grand développement en Ecosse lorsque Sean est intervenu et a crié,« laissez-le construire ce fichu truc ».

«C’était tout ce dont j’avais besoin, tout s’est passé à merveille à partir de là. Il était si hautement considéré et respecté en Écosse et au-delà, des années de troubles futurs ont été évitées.

“Sean était un grand acteur et un homme encore plus grand. Sincères condoléances à sa famille!”

On pense que M. Trump fait référence à son parcours de golf de luxe dans l’Aberdeenshire qui a été refusé par le conseil local en 2007.

En 2008, Connery aurait déclaré: «Pendant une période économique difficile, il s’agit d’un vote de confiance majeur dans l’industrie touristique écossaise et notre capacité à relever le défi.

«J’ai hâte de voir un nouveau joyau dans le nord-est qui est bon pour l’Aberdeenshire et bon pour l’Écosse.»

Peu de temps après, le gouvernement écossais a «appelé» la décision et l’a approuvée, affirmant que le cours aurait «des avantages économiques et sociaux importants».

Mais Martin Ford, le conseiller de l’Aberdeenshire qui a initialement refusé la demande de Trump, a déclaré que Connery n’était pas impliqué dans le processus.

Il a déclaré au Guardian: «Il n’a pas soumis de lettre de représentation au conseil, n’a comparu à l’audience de planification ou à l’enquête publique locale.

«Les opinions émises dans les articles de presse ne sont pas des considérations importantes dans les décisions relatives aux demandes de planification.»

L’ancien ministre d’Écosse Alex Salmond a déclaré au National: «La contribution de Sean Connery et le travail de sa vie ont été immenses, réels et durables et tout le monde avec une once de classe y réfléchit aujourd’hui.

“Les hommages sont excellents de toutes sources, mais ce n’est pas le moment de tweeter des affirmations idiotes ou d’y répondre.”