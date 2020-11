Le président Donald Trump a lancé un autre tweet sur le blocage des pourparlers de secours du plan de relance du coronavirus entre les démocrates du Congrès, les républicains et la Maison Blanche samedi matin. Trump a appelé à un projet de loi «gros et ciblé» sans donner plus de détails. Le commentaire est intervenu deux jours après que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a clairement indiqué qu’il n’était toujours pas d’accord avec les démocrates qui souhaitent l’adoption d’un grand paquet.

«Le Congrès doit maintenant rédiger un projet de loi sur le soulagement de Covid. Il a besoin du soutien des démocrates. Faites-en grand et concentré. Faites-le faire», a écrit Trump. C’était son premier commentaire public sur les pourparlers de relance depuis que le président élu Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020 le 3 novembre. Trump n’a pas mentionné le soulagement de la relance dans ses remarques de Rose Garden vendredi, au lieu de se concentrer sur le programme Operation Warp Speed ​​de son administration pour un vaccin contre le coronavirus.

Alors que Trump était resté silencieux sur les négociations de secours, les républicains et les démocrates ont clarifié leur position jeudi. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré qu’ils soutenaient tous les deux un programme de secours contre les coronavirus qui coûterait plus de 2000 milliards de dollars. Schumer a prédit qu’il serait plus facile de faire adopter un projet de loi pendant la session boiteuse parce que l’approche de Trump a été «rejetée» avec sa perte électorale. “L’approche de Joe Biden a été adoptée et c’est pourquoi nous pensons qu’il y a une meilleure chance d’obtenir un projet de loi dans le boiteux-canard, si seulement les républicains arrêtaient d’embrasser les manigances ridicules que Trump les oblige à faire lors des élections et se concentrer sur ce les gens ont besoin », a déclaré le démocrate de New York.

De l’autre côté de l’allée, McConnell s’en tient à sa conviction qu’il devrait y avoir un programme de secours plus petit et ciblé. Jeudi, McConnell a déclaré aux journalistes qu’un plus gros paquet n’était “pas un endroit où je pense que nous sommes prêts à aller”, rapporte CNN. Il soutient un projet de loi «très ciblé sur les problèmes résiduels». Pourtant, McConnell a convenu qu’il devait y avoir un autre paquet de quelque sorte. “J’espère que nous pourrons sortir de l’impasse que nous traversons depuis quatre ou cinq mois et prendre au sérieux les mesures appropriées”, a déclaré McConnell.

Les pourparlers ont été principalement un va-et-vient entre Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Pourtant, le Washington Post rapporte que McConnell jouerait un rôle de premier plan dans les pourparlers pendant la période boiteuse après les élections. Une source a déclaré qu’il y avait “peu de signes” que Pelosi et Mnuchin reviendraient à la table des négociations. Par conséquent, l’administration Trump était disposée à laisser McConnell réélu diriger les discussions.

Chaque fois que le nouveau projet de loi de secours contre les coronavirus prendra forme, il interviendra plus de neuf mois après l’adoption de la loi CARES, le dernier plan de secours de grande ampleur contre les coronavirus. Les forfaits de 2 billions de dollars comprenaient un chèque de relance unique, les personnes admissibles recevant au moins 1 200 $. Les deux parties ont signalé qu’elles étaient d’accord sur un autre paiement, mais il semble peu probable que le deuxième chèque arrive avant la fin de l’année à ce rythme. En plus du plan de relance, le Congrès doit également adopter une nouvelle législation sur les dépenses pour éviter la fermeture du gouvernement le 11 décembre.