Le président Donald Trump a qualifié à tort le rappeur Lil Pump de «Lil Pimp» lors de son dernier rassemblement électoral avant le jour des élections. S’adressant à une foule de supporters lors de l’événement à Grand Rapids, Michigan, lundi soir, le président a fait la gaffe en invitant le rappeur Gucci Gang sur scène, le vantant comme «l’une des grandes superstars du monde» avant de finalement réaliser et corriger son erreur. Il a ensuite demandé à la foule: “Est-ce que tout le monde sait qui il est? Savez-vous quelle est sa taille?”

Le rappeur, de son vrai nom Gazzy Garcia, n’a pas semblé contester l’erreur et est monté sur scène coiffé d’un chapeau MAGA pour mettre son soutien derrière le président et encourager les autres à faire de même. S’adressant à la foule, le rappeur a déclaré être venu “ici pour dire, Monsieur le Président, j’apprécie tout ce que vous avez fait pour notre pays”, ajoutant que Trump “a ramené les troupes à la maison” et “fait ce qu’il faut pour le pays”. ” Il a dit aux personnes présentes: “Ne votez pas pour Joe endormi – du tout”, se référant à l’opposant démocrate de Trump, l’ancien vice-président Joe Biden.

Lil Pump monte sur scène lors du rassemblement Trump peu après 1 heure du matin le jour du scrutin. Trump le présente sous le nom de “Little Pimp” pic.twitter.com/cS7yqT7c5Q – Brandon Wall (@Walldo) 3 novembre 2020

L’apparition de Lil Pump au rassemblement est survenue juste une semaine après avoir approuvé Trump sur les réseaux sociaux. Dans un post Instagram du 25 octobre, le rappeur a partagé une image de lui-même et de Trump lors de leur première réunion, en écrivant: “LE JOUR DE LA RENCONTRE DE TRUMP # trump202022020”. Plus tard, il a partagé une vidéo critiquant le plan fiscal proposé par Biden, déclarant: “F – j’ai l’air de payer 33 $ de plus est une taxe pour Biden … F – Sleepy Joe n – Trump 2020 b -“.

Dans les jours qui ont suivi cette approbation, le musicien n’a pas hésité à exprimer son soutien au président, menaçant même de déménager en Colombie si Trump perdait sa candidature à sa réélection. Dans un post sur son Instagram Story, le rappeur a déclaré: “yo, pas de plafond … Si Trump n’est pas élu, je déménage d’ici”, selon Complex. Arborant un chapeau Trump 2020, il a ajouté: “Je vais en Colombie, f… ça.”

Le rappeur a de nouveau montré son soutien dans un post Instagram lundi soir. Sous-titrée «MAGA 2020», la photo montrait le rappeur et quatre autres posant devant un drapeau Trump. Le rappeur portait également un chapeau Trump.