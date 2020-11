Le président Donald Trump a présenté ce week-end une nouvelle théorie du complot sur la pandémie de coronavirus – selon laquelle les médecins gagnent en quelque sorte plus d’argent lorsque les patients meurent du virus. Lors d’un événement de campagne vendredi, Trump a faussement affirmé que les médecins gonflaient artificiellement le nombre de décès par COVID-19 pour gagner plus d’argent. Il n’a pas expliqué comment cela fonctionnerait même si c’était vrai, et il n’y a aucune preuve à l’appui de sa théorie.

“Nos médecins reçoivent plus d’argent si quelqu’un meurt de Covid”, a déclaré Trump à une foule d’électeurs à Waterford Township, Michigan, selon un rapport de CNN. “Vous le savez, n’est-ce pas? Je veux dire que nos médecins sont des gens très intelligents. Donc, ce qu’ils font, c’est qu’ils disent:” Je suis désolé mais tout le monde meurt de Covid. ” de nombreux critiques l’ont vu comme profondément offensant pour une nation en deuil de près d’un quart de million de morts au cours des derniers mois. De nombreux professionnels de la santé se sont mis sur les réseaux sociaux pour condamner cette rhétorique insensible.

“Nos médecins gagnent plus d’argent si quelqu’un meurt de Covid. Vous le savez, non? Je veux dire, nos médecins sont des gens très intelligents.” – Trump pousse un complot sans fondement selon lequel les travailleurs de la santé américains avides surestiment les décès dus aux coronavirus pic.twitter.com/fsajGTvvN3 – Aaron Rupar (@atrupar) 30 octobre 2020

L’American Medical Association a semblé condamner ces propos de Trump ce week-end, sans pour autant le nommer. Leur déclaration a qualifié cette théorie du complot de «malveillante, scandaleuse et complètement erronée». Une étude récemment publiée a révélé que les décès aux États-Unis étaient en hausse d’environ 20% par rapport à la moyenne entre le 1er mars et le 1er août.

«La suggestion que les médecins – au milieu d’une crise de santé publique – surestiment les patients atteints de COVID-19 ou mentent pour se remplir les poches est une accusation malveillante, scandaleuse et complètement erronée», a déclaré le Dr Susan Bailey, présidente de l’AMA. «Tout au long de cette pandémie, les médecins, les infirmières et les travailleurs de la santé de première ligne ont risqué leur santé, leur sécurité et leur vie pour soigner leurs patients et vaincre un virus mortel.

Ces théories du complot sont les dernières d’une série de désinformations sur la pandémie de coronavirus de Trump. À l’approche de l’élection présidentielle de 2020, ses mensonges sur cette crise de santé publique ne font que devenir plus extrêmes. Il continue de dire à ses partisans lors de son rassemblement que les États-Unis “tournent le coin” et que les conditions s’améliorent, alors que le contraire est en fait vrai.

Vendredi, les États-Unis ont établi un nouveau record pour la plupart des infections en une seule journée, avec 90 000 nouveaux cas signalés. Il y a eu au moins 929 décès le même jour, et les cas, les hospitalisations et les décès sont en augmentation dans presque tous les États. Selon une analyse du New York Times, le fossé entre la rhétorique du président et la vérité que voient les électeurs a déjà un impact sur l’élection présidentielle de 2020.