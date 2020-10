Alors que le président Donald Trump continue de se rétablir après un diagnostic positif de coronavirus, ses habitudes de Twitter tôt le matin attirent l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Lundi, alors qu’il restait dans la suite présidentielle du Walter Reed Medical Center, Trump a envoyé plus d’une douzaine de tweets en majuscules couvrant un éventail de sujets différents, soulevant plus que quelques sourcils.

En appuyant sur envoyer le premier d’un total de 15 tweets à 5 h 47 HE, tous les tweets du président ont encouragé ses abonnés à «VOTE! Dans la tempête de tweet, le président a mis l’accent sur un certain nombre de questions, en écrivant sur le post, “STOCK MARKET HIGHS”, qui a été suivi deux minutes plus tard par “STRONGEST MILITARY EVER”. Trump est également revenu sur une phrase qu’il a utilisée à plusieurs reprises ces derniers mois, en tweetant «LAW & ORDER». Dans ses tweets, le président a tout mentionné, de “SPACE FORCE” à “PRO LIFE” en passant par “COMBATTRE LES FAUSSES NOUVELLES CORRUPTES”. Envoyé à 6h14, son dernier tweet disait: “LA PAIX GRÂCE À LA FORCE (APPORTEZ NOS SOLDATS À LA MAISON). VOTEZ!”

La série de tweets au milieu de sa guérison du coronavirus, pour lequel il a été testé positif aux côtés de la première dame Melania Trump jeudi. Le président a été hospitalisé vendredi après avoir eu une forte fièvre et son taux d’oxygène a chuté, bien que son état se soit amélioré. Il pourrait être libéré dès lundi.

Alors que les Américains continuent de garder les yeux ouverts pour toute nouvelle concernant l’état de Trump, ses publications sur Twitter tôt le lundi matin ont attiré beaucoup d’attention. Continuez à faire défiler pour voir ce que les gens disent à propos de la série de tweets particuliers.

La dernière fois que j’ai pris des stéroïdes, c’était en mars pour Covid. J’ai arraché un t-shirt de mon corps du cou vers le bas parce que le tissu était irritant et irritait ma peau. Voici les tweets de Trump de la dernière heure et il est clair qu’il a cette ROID RAGE. pic.twitter.com/mKJQO1pIeI – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 5 octobre 2020

Quelqu’un a de la rage roid ce matin. Il est trop tôt pour cette merde. Quelqu’un peut-il appuyer sur son bouton d’appel pour lui donner un peu d’ambien? pic.twitter.com/JfUFBlxE3M – NastyWoman Biden2020🇺🇸🏳️‍🌈 (@AuntRosie_) 5 octobre 2020

Trump a tweeté ce matin de Walter Reed, citant Fox et ses amis et attaquant les démocrates – et envoyant plusieurs tweets en majuscules – Manu Raju (@mkraju) 5 octobre 2020

Alors qu’est-ce que tu en penses? Trump était-il derrière ces tweets fous ce matin? Ce serait effrayant. Ou est-ce que quelqu’un d’autre les a tweeté pour le faire paraître «vivant» ce matin? Ce serait effrayant. Et à quel point est-il fou que la folie de cette administration nous ait obligés à nous demander? – Walter Shaub (@waltshaub) 5 octobre 2020

Putain de merde, après le tweet “LOVE” d’il y a quelques jours, Trump s’est réveillé de cette connerie dans la rage ALL-CAPS roid de tous les stéroïdes qu’ils pompent dans son corps délabré et malade. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 5 octobre 2020

tRump tweete comme un fou ce matin. Roid rage ou enculé dérangé et insécure qui a désespérément besoin d’attention? pic.twitter.com/l1WeB3hoP6 – Amy Lynn🍇🌊 (@AmyAThatcher) 5 octobre 2020

ALLLLLL THOSE ALL CAPS TWEETS et pas UN mot d’empathie de Trump pour les 213000 Américains morts de #covid ou ses 7 millions de compatriotes américains également infectés par la maladie mortelle ou les millions d’autres qui ont peur de la contracter. #VoteHimOut pic.twitter.com/eNniZygO0f – Christine Pelosi (@sfpelosi) 5 octobre 2020

Trump a envoyé 20 tweets disant à ses partisans de voter, sans une réalisation ou une justification valable, et après leur avoir dit que le vote était plein de fraude – mais réalisant maintenant que 3,3 millions ont voté et qu’il est écrasé jusqu’à présent. Triste. – Amy Siskind (@Amy_Siskind) 5 octobre 2020

Pourquoi Trump écrit-il en majuscules? Pensez-vous qu’il est bouleversé? Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas? pic.twitter.com/gXZAdsdnmm – Billy (@billykilroy) 5 octobre 2020

Qu’est-ce que je viens de me réveiller? Qu’est-ce que les médecins donnent à Trump qui l’oblige à [Insert voter issue here]. VOTER! Pourquoi était-il réveillé à 6 heures du matin pour spammer des tweets en majuscules? – 🍞Bread🍞 (@Thebreadgamer) 5 octobre 2020

