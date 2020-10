Dimanche, le président Donald Trump a tenté de se moquer de son adversaire, l’ancien vice-président Joe Biden, en disant qu’il «écouterait les scientifiques» s’il était élu. À en juger par la réponse sur Twitter, ce n’était pas le retrait que Trump espérait que ce serait, car de nombreux Américains ont exprimé leur enthousiasme à l’idée. Pendant ce temps, Trump a ouvertement admis qu’il n’avait pas “écouté les scientifiques” tout au long de la pandémie de coronavirus.

“Il va vouloir verrouiller. Il écoutera les scientifiques”, a déclaré Trump lors d’un rassemblement au Nevada dimanche soir. “Si j’écoutais totalement les scientifiques, nous aurions en ce moment un pays qui serait dans une dépression massive à la place – nous sommes comme une fusée. Jetez un œil aux chiffres.” Trump faisait probablement référence aux «chiffres» du marché boursier, qui ne se portent pas aussi bien qu’il l’a laissé entendre. Les économistes craignent que sans un autre contrôle de relance, le marché soit condamné à nouveau à s’effondrer, peut-être même pire qu’avant.

Trump se plaint si Biden est élu, “Il écoutera les scientifiques.” Attendre. Est-ce une mauvaise chose? Pic.twitter.com/YIqHER6SJW – Keith Boykin (@keithboykin) 19 octobre 2020

La rhétorique anti-science de Trump ne s’est pas arrêtée là. Il a condamné les gouverneurs démocrates pour avoir “gardé leurs États fermés” avec diverses mesures de secours contre les coronavirus, et a déclaré que ces dirigeants abandonneraient leur “avenir au virus”.

Ce genre de discours a frustré les experts des deux côtés de l’allée politique. Selon une analyse de NBC News, la réduction de la pandémie de COVID-19 par Trump ne joue pas bien dans certains États qui votent généralement républicain, en particulier dans le Midwest. Cela a conduit plusieurs sénateurs du GOP à se distancer du président ces dernières semaines.

Cette tendance s’est poursuivie après que Trump se soit moqué des «scientifiques» au milieu d’une pandémie mondiale mortelle. Voici un aperçu de la façon dont Twitter a répondu à ce commentaire du jour au lendemain.

Porte-parole Biden

C’est manifestement hors de portée et à l’opposé de la réalité. Trump a écrasé la forte économie qu’il a héritée de l’administration Obama-Biden en mentant et en attaquant la science, et les licenciements augmentent. Pendant ce temps, Joe Biden créerait des millions d’emplois de plus que Trump. https://t.co/gVFtsdO6XR – Andrew Bates (@AndrewBatesNC) 18 octobre 2020

Le porte-parole de la campagne Biden, Andrew Bates, s’est prononcé contre les commentaires de Trump dimanche soir. Non seulement il a condamné cette philosophie anti-science, mais il a fait valoir que Trump avait gaspillé une économie forte qu’il avait héritée de l’administration Obama-Biden.

En fait, cela ferait un excellent slogan de campagne pour Biden.

Votez pour la personne qui écoute la science? Oui je l’ai fait. – Vicki Michel (@ vickimichel8) 19 octobre 2020

Flex bizarre, mais d’accord. # BidenHarris2020 https://t.co/tvAEViocop – Jackie Weisman (@ jmw3883) 19 octobre 2020

Certains ont fait valoir que la campagne Biden devrait simplement adopter cette citation comme slogan, sans aucune modification. Pour eux, «écouter les scientifiques» était une priorité absolue pour le prochain président.

Trump dit de Joe Biden “Il écoutera les scientifiques” comme si c’était une mauvaise chose. C’est ce que font les LEADERS. Au lieu de cela, Trump écoute Jared, le fou Rudy et Shammity. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 19 octobre 2020

Pendant ce temps, certains se sont moqués de Trump pour qui il écoute au lieu des scientifiques, appelant certains de ses conseillers les plus infâmes.

Pourquoi le WH a-t-il emmené Trump à l’hôpital alors qu’il avait le COVID-19?

Ils auraient dû éviter tous ces scientifiques masqués et hautement qualifiés qui tentent de le soigner et de lui sauver la vie.

La prochaine fois, volez-le en Russie … essayez la médecine populaire en Sibérie. – Hanna Hurley (@hanna_hurley) 19 octobre 2020

Non, vous avez bien entendu. Le président des États-Unis, en 2020, se moque de son adversaire en disant «Il écoutera les scientifiques». C’est le même type qui serait mort il y a deux semaines sans scientifiques. – Steve Redmond (@sjredmond) 19 octobre 2020

De nombreux critiques ont également souligné les nombreuses façons dont Trump a bénéficié des scientifiques, y compris son traitement de pointe contre le COVID-19 avec les derniers médicaments et traitements expérimentaux. Ils se sont demandé comment il pouvait attaquer les personnes qui auraient pu lui sauver la vie il y a moins d’un mois.

Ouais, nous sommes comme une fusée. Une fusée sur le point de s’écraser. 💥💥💥 https://t.co/a04NPwPa2I – sharon north east (@primaltwit) 19 octobre 2020

Quant aux vantards de Trump sur l’économie, les Américains avaient également de nombreuses raisons de le contester. Certains ont fait des remarques sur les revenus qu’ils ont perdus à cause de cette pandémie, même lorsque les restrictions de verrouillage de leur État ont été levées.

Le président des États-Unis BOASTING sur le fait d’ignorer les scientifiques au milieu d’une pandémie mondiale qui avait jusqu’à présent fait 220 000 morts et infecté plus de 8,1 MILLIONS d’Américains … 🙄 – Mitra Gh (@ MitraMir11) 19 octobre 2020

Les Américains ne pouvaient pas non plus ignorer les chiffres des coronavirus contrairement aux chiffres économiques, avec près d’un quart de million d’Américains maintenant morts et des millions d’autres infectés. Selon l’Université Johns Hopkins, les États-Unis ont un nombre disproportionné de cas dans le monde.

“Si Biden est élu, il écoutera les scientifiques! Il remettra l’éducation de vos enfants entre les mains des enseignants! Il laissera les régulateurs déterminer la qualité des aliments que vous consommez! Il aura des responsables de la sécurité sur vos lieux de travail! ” pic.twitter.com/UQYjkILBie – Richard Jeter (@ MilesToGo13) 19 octobre 2020

En plus de se moquer du président pour ce point de discussion contradictoire, de nombreux critiques se sont demandé si ce serait vraiment aussi efficace que le président semble l’espérer. Beaucoup ont deviné qu’à ce stade, même ses fidèles partisans pourraient commencer à faire défection en voyant l’impact de cette pandémie sur leurs communautés et leurs familles.

