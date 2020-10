Le président Donald Trump exigerait de retourner à la Maison Blanche, au milieu de sa récente hospitalisation en raison de la contraction du coronavirus. Selon CNN, une source proche de la situation a déclaré au point de vente que Trump “en a fini avec l’hôpital” parce qu’il pense qu’être là “le fait paraître faible”. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré que les médecins de Trump décideraient lundi de le laisser ou non retourner à la Maison Blanche.

Tôt vendredi matin, Trump, 74 ans, a tweeté que lui et la Première Dame Melania avaient été testés positifs pour le virus. Il a ajouté qu’ils seraient en quarantaine «ensemble» et a assuré à ses partisans qu’il «s’en sortirait». Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré plus tard que Trump «ressentait de légers symptômes» du virus. Il a ensuite reçu une dose de Regeneron. “Depuis cet après-midi, le président reste fatigué mais de bonne humeur. Il est évalué par une équipe d’experts, et ensemble, nous ferons des recommandations au président et à la Première Dame en ce qui concerne les prochaines meilleures étapes”, a déclaré le médecin de la Maison Blanche dans la déclaration à l’époque.

Kayleigh McEnany, l’attachée de presse de la Maison Blanche a publié une déclaration sur la route de Trump vers l’hôpital, déclarant: «Le président Trump reste de bonne humeur, a des symptômes légers et a travaillé toute la journée. Trump se rendra prochainement au Walter Reed Medical Center – Par prudence, et sur la recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours. Le président Trump apprécie la vague de soutien pour lui et le Premier Dame.”

Trump aurait fait mieux, bien qu’il n’y ait pas de mot officiel pour savoir si ses médecins pensent qu’il est sûr pour lui d’être encore libéré. Le Dr Anthony Fauci a brièvement abordé la situation de Trump, confirmant qu’il n’était pas impliqué. “Je n’ai pas été impliqué, mais encore une fois, je ne veux pas parler du cas du président parce que ce n’est pas quelque chose dont j’ai vraiment été autorisé à parler mais personnellement, je n’ai pas été impliqué dans la prise en charge directe du Président.”

Fauci a continué à féliciter le personnel du centre médical Walter Reed, affirmant qu’il pensait que Trump y recevait des «soins optimaux». «Je pourrais dire que mes collègues que je connais, y compris Sean Conley, sont de très bons médecins et très qualifiés, donc je suis vraiment convaincu que le président des États-Unis obtient les soins optimaux que vous pouvez obtenir avec l’équipe de Walter Reed, “déclara Fauci.