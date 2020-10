Le séjour de Donald Trump au Walter Reed Medical Center a pris pas mal de rebondissements en moins de 24 heures. Selon un rapport de Gabriel Sherman de Vanity Fair, Trump était contre le fait de se rendre à l’hôpital vendredi et aurait discuté avec les médecins de la décision. Mais une fois que ses symptômes ont commencé à s’aggraver, la réalité se serait installée et le président a pensé à l’ancien ami Stan Chera, le promoteur immobilier new-yorkais décédé du virus en avril.

Selon Vanity Fair, Trump a connu des “palpitations cardiaques” vendredi soir et est devenu “visiblement anxieux” lorsque sa température a atteint 103 degrés Fahrenheit avant d’être placé sous oxygène à la Maison Blanche. Il aurait ensuite demandé à des assistants: “Est-ce que je sors comme Stan Chera?”

Les conversations avec les républicains proches de WH au cours des 12 dernières heures indiquent que cela a été bien plus grave que ce que WH a dit. Avant d’être emmené à Walter Reed, Trump n’arrêtait pas de demander à ses assistants: «Est-ce que je sors comme Stan Chera? Suis-je?” (Chera était l’amie de Trump à New York, décédée de Covid en avril) – Gabriel Sherman (@gabrielsherman) 3 octobre 2020

Selon la nécrologie du New York Times, Chera était une amie de longue date de Trump et a été les premiers soutiens de sa campagne présidentielle. Le président a tweeté à propos du décès le 13 avril, faisant de son mieux à l’épouse de Chera, qui luttait également contre le virus à l’époque.

«Mes plus sincères condoléances vont à Frieda Chera et à la famille du regretté grand Stanley Chera, l’un des plus brillants esprits immobiliers de Manhattan. Stanley était charitable, gentil et un ami merveilleux. Trump a écrit sur la plateforme. Chera a été décrite comme l’un des meilleurs amis de Trump par d’autres grands donateurs de la campagne de Trump, soutenue par le président parlant publiquement de Chera lors d’un point de presse de la Maison Blanche.

“J’ai eu un ami qui est allé à l’hôpital l’autre jour. Il est un peu plus âgé et il est lourd, mais c’est une personne dure”, a déclaré Trump. “La rapidité et la méchanceté, surtout si ça touche la bonne personne, c’est horrible.” Ces mots font écho à ce que Trump a dit à Bob Woodward lors de leur entretien en février, bien que ses commentaires publics aient été mitigés.

Selon une source, Trump a été informé vendredi qu’il pourrait se rendre volontairement chez Walter Reed, mais qu’il serait emmené quoi qu’il arrive lorsque son état s’aggraverait. Les médecins ont dit à Trump que s’il attendait, il pourrait perdre la capacité de marcher jusqu’à Marine One (l’optique d’un fauteuil roulant ou d’une civière serait terrible) – Gabriel Sherman (@gabrielsherman) 3 octobre 2020

Interrogé par Woodward plus tôt dans l’année sur les chances qu’il attrape le virus, Trump a maintenu une perspective plus positive que les rapports de vendredi ne l’indiqueraient. Trump a dit à Woodward qu’il n’avait pas peur à l’époque.

«Je ne sais pas pourquoi je ne le suis pas», a-t-il dit à Woodward lors des enregistrements de l’interview, «je ne le suis pas». Selon les rapports, ces sentiments se poursuivraient jusqu’à l’événement Rose Garden nommant Amy Coney Barrett à la Cour suprême, sans aucun signe de distanciation sociale et très peu de masques. Au moins neuf ont contracté la maladie depuis l’événement, dont Melania Trump, Hope Hicks, Chris Christie et le directeur de campagne de Trump Bill Stepien.