Près d’un mois avant les élections, le président Donald Trump a été testé positif pour le coronavirus. La Maison Blanche a depuis fourni des mises à jour sur le président alors qu’il s’occupe de la maladie respiratoire. Selon Raw Story, la Maison Blanche a déclaré que Trump était “fatigué mais de bonne humeur”. Cependant, le correspondant en chef de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a déclaré qu’il entendait quelque chose de différent sur l’état du président. Acosta a rapporté que les responsables de la Maison Blanche sont “sérieusement préoccupés” par le bien-être de Trump. Vendredi après-midi, la Maison Blanche a déclaré que le président aurait été emmené au centre médical Walter Reed pour y être soigné après avoir commencé à ressentir de «légers symptômes» liés au COVID-19.

Acosta a rapporté que les responsables de la Maison Blanche “ont de sérieuses inquiétudes concernant l’état de Trump ce soir et que ses symptômes sont pires que ceux de la Première Dame à ce stade, selon nos sources”. L’une des sources du journaliste, un conseiller de Trump, a été directement citée pour ce rapport. Ils ont dit: «C’est grave». La source a ajouté que Trump est “très fatigué, très fatigué et a du mal à respirer”. Le président s’est d’abord adressé à Twitter pour partager que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le coronavirus. Cette nouvelle est intervenue après qu’il ait été rapporté que l’un des principaux collaborateurs du président, Hope Hicks, avait été testé positif à la maladie. Depuis, plusieurs personnes du camp de Trump, telles que Kellyanne Conway et Bill Stepien, et même quelques sénateurs, tels que le sénateur Thom Tillis et le sénateur Mike Lee, ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

Comme mentionné précédemment, Trump a été emmené au Walter Reed Medical Center vendredi après-midi pour y être soigné. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que le président s’était rendu dans l’établissement après avoir éprouvé des «symptômes bénins» liés à la maladie. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Colney, a déclaré que Trump avait reçu un cocktail d’anticorps expérimental testé par la société de biotechnologie Regeneron. Juste avant son départ pour l’hôpital, l’équipe de Trump a publié un message vidéo de sa part dans lequel il informait ses partisans de son bien-être.

“Je tiens à remercier tout le monde pour l’énorme soutien”, a déclaré Trump dans la vidéo. “Je vais à l’hôpital Walter Reed. Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup. Je l’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci. ” Alors qu’il se dirigeait vers l’hélicoptère pour l’emmener à l’établissement médical, Trump portait un masque facial. Il n’a pas parlé avec les médias à l’époque.