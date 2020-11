Le président Donald Trump, qui a continué de refuser de concéder l’élection présidentielle de 2020, serait à la recherche de nouvelles façons de rendre difficile le mandat du président élu Joe Biden dès le début. Il serait en train de parler avec des conseillers proches de sa candidature en 2024. Deux sources ont déclaré samedi au Daily Beast que Trump “avait lancé l’idée” d’organiser un événement de campagne 2024 pendant la semaine de l’inauguration de Biden, peut-être le jour de l’inauguration lui-même, si ses tentatives de renversement les résultats des élections du 3 novembre au tribunal échouent.

Trump et ses proches collaborateurs ont même commencé à chercher des donateurs potentiels, s’il choisit de se présenter à nouveau dans quatre ans. Les alliés de Trump ont déclaré au Daily Beast qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient pour rester du bon côté de Trump afin de pouvoir garder un rôle important dans l’avenir de Trump et du parti républicain. Deux sources proches du dossier ont déclaré que Trump “se vantait” qu’il resterait toujours au centre de l’attention pendant que Biden est président parce que les médias continueront à le couvrir et trouveront Biden “ennuyeux”. La campagne Trump et la Maison Blanche n’ont pas commenté la situation.

Jeudi, Bloomberg a rapporté que Trump avait évoqué son intention de se présenter à nouveau en 2024 s’il ne pouvait pas annuler la victoire de Biden lors d’une réunion avec le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’État Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien. “Si vous faites cela – et je pense que je parle au nom de tout le monde dans la salle – nous sommes avec vous à 100%”, a déclaré O’Brien à Trump, selon deux sources informées de la réunion. Pompeo et Pence auraient souri mais n’ont rien dit.

Les rapports sur la réflexion de Trump sur la course à 2024 surviennent alors qu’il continuait de répandre des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée. Jeudi, il a déclaré aux journalistes que “ce sera une chose très difficile à concéder car nous savons qu’il y a eu une fraude électorale massive”. Trump a également déclaré aux journalistes que ce serait une “erreur” si le collège électoral certifiait la victoire de Biden, même s’il quitterait “certainement” la Maison Blanche si cela se produisait.

Pourtant, la campagne de Trump et certains membres du Parti républicain refusent toujours d’appeler Biden le président élu, même si de nombreuses contestations judiciaires de Trump ont été infructueuses. Certains partisans de Trump ont déclaré qu’ils soutiendraient la candidature de Trump en 2024, même si cela signifie accepter la défaite de Trump en 2020. “Je pense à 100% que Donald Trump remportera ces élections à la fin”, a déclaré le PDG de MyPillow, Mike Lindell, qui est également le coprésident du Minnesota pour la campagne Trump, au Daily Beast. “Mais chaque jour où nous pouvons avoir le président Trump comme président est une bénédiction. Donc, si cela se produisait, oui, je soutiendrais pleinement toute opportunité pour lui de servir le peuple américain pour autant de mandats que possible.”