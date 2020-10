Le président Donald Trump présentait des symptômes légers et froids du COVID-19 heures après que lui et la première dame Melania Trump aient été testés positifs pour le coronavirus, a confirmé un responsable de la Maison Blanche vendredi matin pour le New York Daily News. Le New York Times a rapporté que le président avait semblé léthargique pour la première fois lors d’une collecte de fonds dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey jeudi, et vendredi, Trump a confirmé que sa femme et lui avaient été testés positifs pour le virus.

“Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs pour COVID-19. Nous allons commencer notre processus de quarantaine et de récupération immédiatement. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE!” le président a tweeté vendredi matin. Les tests positifs des Trump interviennent des mois après le début de la pandémie mondiale qui a tué plus d’un million de personnes dans le monde, dont plus de 200 000 aux États-Unis seulement. À 74 ans, Trump est le plus ancien leader mondial à avoir été testé positif au virus, le plaçant dans la catégorie à risque le plus élevé en ce qui concerne les complications graves du virus.

La première dame a également confirmé son diagnostic en tweetant: “Comme trop d’Américains l’ont fait cette année, @potus et moi sommes en quarantaine à la maison après avoir été testés positifs au COVID-19. Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Veuillez être sûr que vous restez en sécurité et nous allons tous traverser cela ensemble. ” On ne sait pas quels symptômes elle éprouve.

Le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont été testés négatifs pour le coronavirus vendredi matin, selon le porte-parole de la Maison Blanche Devin O’Malley, qui a tweeté que le vice-président est testé “tous les jours” pour COVID-19 et “reste en bonne santé” tout en souhaitant aux Trump “bien dans leur rétablissement”. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a également adressé ses meilleurs vœux aux Trump, tweetant vendredi: “Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement. Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité de la président et sa famille. ” Biden serait également soumis à des tests de coronavirus aujourd’hui après être entré en contact avec Trump lors du débat présidentiel de mardi. Alors que ni lui ni Trump ne portaient de masques, les deux candidats sont restés à distance l’un de l’autre et du modérateur et ne se sont pas serrés la main.

Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain, a également été testée positive pour le coronavirus, a annoncé vendredi un porte-parole du RNC. “Après qu’un membre de sa famille a été testé positif au COVID-19, la Présidente a été testée pour le virus. Mercredi après-midi, elle a obtenu la confirmation qu’elle était positive au COVID-19. Elle est chez elle dans le Michigan depuis samedi dernier”, RNC a déclaré le porte-parole Mike Reed dans une déclaration à The Hill.