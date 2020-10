Le président Donald Trump aurait été “effrayé” après avoir été testé positif pour le coronavirus et est devenu de plus en plus inquiet après avoir commencé à montrer des symptômes du COVID-19. Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus tôt vendredi matin. Le président est actuellement soigné au Walter Reed Medical Center, où il sera soigné au cours des “prochains jours”, a annoncé vendredi après-midi la Maison Blanche.

Après que Trump ait quitté la Maison Blanche avec un masque facial, une personne familière avec sa réponse au test positif a déclaré au journaliste de CNN Kaitlan Collins Trump que Trump était “effrayé” après le test positif. Trump “est devenu de plus en plus alarmé en développant des symptômes – comme une fièvre – du jour au lendemain”, ont déclaré les sources. Des sources ont déclaré à Jim Acosta de CNN que les responsables de la Maison Blanche étaient «sérieusement préoccupés» par l’état de Trump, qui est pire que celui de la première dame.

Un responsable du WH dit que Trump est «fatigué» mais ne se détériore pas. Le responsable a ajouté que le public ne devrait pas être alarmé et que Trump prend la situation «très au sérieux». WH envisage de tenir le public informé de son état. – Jim Acosta (@Acosta) 3 octobre 2020

La source d’Acosta a déclaré que c’était “grave” et un conseiller estime qu’il y a “des raisons de s’inquiéter” de la santé de Trump de vendredi soir à samedi. “La source a ensuite décrit Trump comme étant très fatigué, très fatigué et ayant du mal à respirer. Les responsables de WH continuent de dire que Trump ira bien”, a rapporté Acosta. Des sources ont également déclaré que CNN Trump était “très fatigué, très fatigué et avait du mal à respirer”.

Avant que Trump ne se rende chez Walter Reed, il a enregistré une vidéo de la Maison Blanche, qu’il a publiée sur Twitter. C’était la première fois que Trump faisait des commentaires publics depuis son tweet de vendredi matin sur le test positif. “Je pense que je vais très bien”, a déclaré Trump dans le clip. “Mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien.” Trump a déclaré que Melania «se débrouillait très bien». Elle reste à la Maison Blanche.

Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a écrit dans un communiqué que Trump avait reçu “une dose unique de 8 grammes du cocktail d’anticorps polyclonaux de Regeneron” et “du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et une aspirine quotidienne” par mesure de précaution. D’autres membres de la famille de Trump ont été testés négatifs pour le coronavirus, a écrit Conley. Le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont également été testés négatifs.

Regeneron est une société de biotechnologie qui a fourni à la Maison Blanche le traitement expérimental par anticorps. Le PDG de la société, Leonard Schleifer, a déclaré à CNN Trump est maintenant dans une “course où son système immunitaire se bat contre le virus, et si le virus gagne, vous pouvez avoir des conséquences désastreuses, évidemment, et ce que font nos anticorps, c’est que nous en faisons une juste bats toi.” Trump, 74 ans, est dans un “groupe à risque plus élevé” en raison de son âge, a expliqué Schleifer. “Si nous donnons nos anticorps, nous espérons que nous donnerons à son système immunitaire un coup de pouce suffisant pour qu’il puisse gagner et se rétablir complètement”, a-t-il déclaré. “C’est la stratégie. Nous avons beaucoup de données mais nous sommes encore dans la phase expérimentale, mais lorsque vous êtes au milieu d’une pandémie et que vous avez des personnes à risque, nous pensons qu’il est logique d’essayer ces dernières. “