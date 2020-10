Le président Donald Trump aurait été en colère contre le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, après avoir fait samedi une déclaration aux journalistes qui contredisait les commentaires du médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, quelques instants auparavant. Meadows a déclaré que les signes vitaux de Trump étaient “très préoccupants” et que les deux prochains jours seraient “critiques” en termes de soins. Lors de la conférence de presse de dimanche, Conley a affirmé que les déclarations de Meadows étaient “mal interprétées”.

Après que Conley et d’autres médecins aient terminé leur point de presse devant le Walter Reed Medical Center, où Trump est traité pour des symptômes de coronavirus, Meadows s’est entretenu avec des journalistes de la piscine de la Maison Blanche. “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur la voie d’un rétablissement complet”, a-t-il déclaré. Au départ, les journalistes ont déclaré que les commentaires provenaient d’une source anonyme familière avec l’état du président. Cependant, il a été rapporté plus tard que les commentaires provenaient de Meadows.

Les déclarations de Meadows ont «exaspéré» le président, ont déclaré des personnes proches de la situation au New York Times. Un conseiller principal de Trump a déclaré à CNN que le président était «indigné» par Meadows pour le message «bâclé». Cela aurait inspiré Trump à partager un message sur Twitter selon lequel il «se sentait bien». La Maison Blanche a également rapidement publié une vidéo et des photos de Walter Reed sur Twitter.

“Nous travaillons dur pour me ramener tout le chemin du retour, je dois être de retour parce que nous devons encore rendre l’Amérique formidable. Nous avons fait un très bon travail à ce sujet, mais nous avons encore des étapes à parcourir. pour terminer ce travail », a déclaré Trump dans la vidéo. “Je serai de retour, je pense que je serai bientôt de retour. Et j’ai hâte de terminer la campagne, la façon dont elle a été lancée et la façon dont nous l’avons fait.”

Le samedi soir, Meadows a effectué des travaux de nettoyage. Il a déclaré à . que Trump «se débrouillait très bien» et qu’il «demandait à voir des documents». Il a également appelé Fox News, où il a déclaré que la Maison Blanche était “une réelle préoccupation” vendredi. “Il avait de la fièvre et son taux d’oxygène dans le sang a chuté rapidement”, a déclaré Meadows, ajoutant que Trump avait fait une “amélioration incroyable” depuis lors. Meadows était “très, très optimiste”, mais a noté que Conley a déclaré que Trump n’était pas “hors du bois pendant les 48 prochaines heures environ”.

Au cours de la conférence de presse de dimanche matin, Conley a essayé d’expliquer les commentaires contrastés de lui-même et de Meadows. «Le chef et moi travaillons côte à côte», expliqua Conley. “Et je pense que sa déclaration a été mal interprétée. Ce qu’il voulait dire, c’est qu’il y a 24 heures, quand lui et moi avons vérifié le président, il y a eu cet épisode momentané de forte fièvre et cette baisse temporaire de la saturation, qui nous a incités à agissez rapidement pour le déplacer ici. “