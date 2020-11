Si les chiffres restent tels qu’ils sont, Donald Trump perdra probablement la présidence au profit de Joe Biden une fois la poussière retombée. Cela ne veut pas dire qu’il va simplement concéder l’élection et repartir paisiblement. Selon un rapport de CNN, Trump n’envisage pas de concéder même s’il n’a aucune chance de victoire aux élections.

Selon CNN, les principaux collaborateurs et partisans comme Mark Meadows, Rudy Giuliani et d’autres ne font pas l’effort de réprimer le faux récit discutable du président selon lequel l’élection a été volée. Cela a été repris dans une déclaration officielle publiée par Trump vendredi après-midi.

Trump a signalé aux alliés que les services secrets devront le tirer de la Maison Blanche en donnant des coups de pied et des cris https://t.co/hGxPyyAHNs – VANITY FAIR (@VanityFair) 6 novembre 2020

“Il ne s’agit plus d’une seule élection. Il s’agit de l’intégrité de l’ensemble de notre processus électoral”, écrit le mémo de Trump. “Nous poursuivrons ce processus à travers tous les aspects de la loi pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement. Je n’abandonnerai jamais le combat pour vous et notre nation.”

Vanity Fair cite le porte-parole de la campagne de Biden, Andrew Bates, pour avoir déclaré que Trump pourrait se «barricader» à la Maison Blanche, au sens propre ou figuré, et refuser de partir malgré sa défaite. Selon Vanity Fair, l’équipe de Biden a répondu que «le gouvernement américain est parfaitement capable d’escorter les intrus hors de la Maison Blanche».

Des sources ajoutent que Trump est en “mode combat” et pensent qu’il est à son “avantage” de continuer à se battre. Du côté opposé, Biden a maintenu fermement le point de vue de sa campagne sur l’élection lors d’une déclaration vendredi soir aux partisans en attente d’un discours de victoire.

“Nous n’avons pas encore de déclaration finale de victoire, mais les chiffres nous disent que c’est clair”, a déclaré Biden lors de son discours à Wilmington, Delaware. “Nous allons gagner cette course. Il suffit de regarder ce qui s’est passé depuis hier. Vingt-quatre heures, nous étions en retard en Géorgie, maintenant nous sommes en avance, et nous allons gagner cet état. Il y a 24 heures, nous étions en retard Pennsylvanie, et nous allons gagner la Pennsylvanie. Et maintenant nous sommes en avance, mais nous gagnons en Arizona, nous gagnons au Nevada, et en fait, notre avance vient de doubler au Nevada. Nous sommes en bonne voie pour plus de 300 votes électoraux , votes des collèges électoraux. Et regardez les chiffres nationaux. Nous allons gagner cette course avec une majorité claire, avec la nation derrière nous. “

Dans l’état actuel des choses, Trump n’a pas l’intention de se retirer. Son désir de gagner pourrait changer, mais pour l’instant, il semble que l’équipe Trump soit prête à se battre. Le GOP pourrait être une autre histoire une fois que le décompte des votes sera officiellement terminé.