Quelques heures avant que Donald Trump n’annonce que lui et sa femme Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19 vendredi matin, le président semblait “fatigué” et modéré en s’exprimant jeudi lors d’une table ronde et d’une collecte de fonds à Bedminster, New Jersey, des personnes qui ont interagi avec lui ce jour-là. a déclaré à CNN. Alors qu’un haut responsable de l’administration a déclaré que Trump ne présentait pas de symptômes majeurs, une personne qui a interagi avec le président jeudi a déclaré que sa voix était rauque et léthargique, ce qu’ils supposaient être dû aux récents rassemblements électoraux et aux voyages.

Trump vient de sortir du premier débat présidentiel de mardi avec le candidat démocrate Joe Biden, où ni lui ni Biden ne portaient de masques lors de l’événement à distance sociale. Malgré l’espace entre Trump et Biden sur scène, ni la campagne Trump ni la Maison Blanche n’ont contacté la campagne Biden pour les alerter d’une éventuelle exposition, a déclaré à CNN un haut responsable de la campagne qui était avec Biden lors du débat. Biden devrait subir des tests aujourd’hui.

Le proche conseiller du président, Hope Hicks, était la personne connue la plus proche du président pour avoir contracté le virus avant d’être testé positif. Pressé par le moment où la Maison Blanche a eu connaissance de son diagnostic positif, le chef de cabinet Mark Meadows a concédé à CNN que les responsables savaient que Hicks avait contracté le virus avant que Marine One ne décolle pour le New Jersey jeudi après-midi pour une collecte de fonds. Meadows a déclaré que plusieurs membres du personnel avaient été retirés de Marine One, mettant fin aux questions sur la raison du voyage, Trump étant entré en contact avec de nombreux partisans lors de l’événement.

“Je ne vais pas entrer dans le tic-tac. Je peux vous dire qu’en termes de Hope Hicks, nous avons découvert cela juste au moment où le Marine One décollait hier”, a déclaré Meadows vendredi. “Nous avons en fait attiré certaines des personnes qui voyageaient et étaient en contact étroit. La raison pour laquelle cela a été signalé, franchement, c’est que nous avions déjà commencé à contacter la recherche juste avant cet événement.”

Meadows n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si Trump était traité avec de l’hydroxychloroquine, un traitement controversé qu’il a vanté à plusieurs reprises malgré les protestations des professionnels de la santé. “Eh bien, je ne vais pas suivre de traitement particulier qu’il pourrait ou non recevoir, mais il a des symptômes bénins alors que nous voyons que le médecin continuera à fournir une expertise dans la résidence. Il est dans la résidence maintenant, et en une vraie mode, il critique probablement la façon dont je réponds à ces questions », a déclaré Meadows.