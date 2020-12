ré

Onald Trump a signé un programme de secours contre le coronavirus de 900 milliards de dollars américains (664 milliards de livres sterling) pour mettre fin aux jours d’impasse sur l’accord bipartisan qui fournira des liquidités longtemps recherchées aux entreprises et aux particuliers et évitera la fermeture du gouvernement fédéral.

Le projet de loi massif comprend 1,4 billion de dollars américains (1,03 billion de livres sterling) pour financer les agences gouvernementales jusqu’en septembre et contient d’autres priorités de fin de session telles que l’argent pour les systèmes de transit en manque d’argent et une augmentation des avantages des bons alimentaires.

M. Trump a annoncé la signature dans une déclaration qui parlait de ses frustrations avec l’allégement Covid-19 pour avoir inclus seulement 600 $ (443 £) de chèques à la plupart des Américains au lieu des 2000 $ (1476 £) que ses compatriotes républicains ont rejetés.

Il s’est également plaint de ce qu’il considérait comme des dépenses inutiles de la part du gouvernement dans son ensemble. Mais les objections de la onzième heure de M. Trump ont créé des troubles parce que les politiciens pensaient qu’il soutenait le projet de loi, qui avait été négocié pendant des mois avec la participation de la Maison Blanche.

Tandis que le président a insisté sur le fait qu’il enverrait au Congrès «une version rédigée» avec des éléments à supprimer dans le cadre du processus d’annulation, ce ne sont que des suggestions au Congrès.

Le projet de loi, tel que signé, ne serait pas nécessairement modifié.

M. Trump a déclaré dans un communiqué: “Je signerai le paquet Omnibus et Covid avec un message fort qui indique clairement au Congrès que les articles inutiles doivent être supprimés.”

Les politiciens ont maintenant une marge de manœuvre pour continuer à débattre de la question de savoir si les chèques de secours devraient être aussi importants que le président l’a demandé. La Chambre dirigée par les démocrates soutient les chèques plus importants et devrait voter sur la question lundi, mais elle devrait être ignorée par le Sénat républicain, où les dépenses font face à une opposition sévère.

Les républicains et démocrates ont rapidement salué la décision de M. Trump de signer le projet de loi.

“Le projet de loi de compromis n’est pas parfait, mais il fera énormément de bien aux Kentuckians et aux Américains en difficulté à travers le pays qui ont besoin d’aide maintenant”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, faisant référence à son État d’origine. «Je remercie le président d’avoir signé cet allégement dans la loi.»

Les démocrates promettent davantage d’aide une fois que le président élu Joe Biden entrera en fonction, mais les républicains signalent une approche attentiste.

Face à des difficultés économiques croissantes, à la propagation de maladies et à une fermeture imminente, les politiciens avaient exhorté dimanche M. Trump à signer la législation immédiatement, puis à demander au Congrès de lui apporter une aide supplémentaire.

En plus des allocations de chômage et des allocations de secours aux familles, de l’argent pour la distribution de vaccins, les entreprises, les systèmes de transport en commun en manque d’argent et plus est en jeu. Les protections contre les expulsions étaient également en jeu.

“Ce que fait le président en ce moment est incroyablement cruel”, a déclaré le sénateur indépendant Bernie Sanders. «Tant de gens souffrent. C’est vraiment insensé et ce président doit enfin… faire ce qu’il faut pour le peuple américain et arrêter de s’inquiéter pour son ego.

Le sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie a déclaré qu’il comprenait que M. Trump «veut qu’on se souvienne de M. Trump pour avoir plaidé en faveur de gros chèques, mais le danger est qu’on se souviendra de lui pour le chaos, la misère et le comportement erratique s’il laisse cela expirer.

Le même point a été repris par le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain qui a critiqué la réponse à la pandémie de M. Trump et ses efforts pour annuler les résultats des élections. «J’ai juste renoncé à deviner ce qu’il pourrait faire ensuite», dit-il.

Le représentant républicain Adam Kinzinger de l’Illinois a déclaré que trop d’enjeux étaient en jeu pour que M. Trump «joue à ce vieux jeu de switcheroo».

«Je ne comprends pas», dit-il. «Je ne comprends pas ce qui est fait, pourquoi, à moins que ce ne soit juste pour créer le chaos et montrer le pouvoir et être bouleversé parce que vous avez perdu les élections.»

Washington était sous le choc depuis que M. Trump avait conclu l’accord. Des doigts pointés vers les responsables de l’administration, y compris le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, alors que les législateurs essayaient de comprendre s’ils avaient été induits en erreur sur la position de M. Trump.

L’Associated Press a contribué à cet article