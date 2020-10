Le président Donald Trump continue de minimiser la gravité de la pandémie de coronavirus suite à son propre diagnostic qui l’a laissé hospitalisé pendant trois nuits. Quelques heures à peine après avoir été libéré du Walter Reed Medical Center, le président, sur Twitter, a encouragé les Américains à «vivre avec» le virus tout en le comparant à la grippe.

Partagé mardi matin, Trump, rappelant aux médias sociaux que la saison de la grippe est imminente, a écrit que «de nombreuses personnes chaque année, parfois plus de 100 000, et malgré le vaccin, meurent de la grippe». Il a demandé, “allons-nous fermer notre pays?” avant de déclarer, «nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec Covid».

La saison de la grippe approche! De nombreuses personnes chaque année, parfois plus de 100 000 personnes, et malgré le vaccin, meurent de la grippe. Allons-nous fermer notre pays? Non, nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec Covid, dans la plupart des populations beaucoup moins meurtrières !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, et comme rapporté par WXYZ, on estime qu’entre 12 000 et 61 000 meurent de la grippe chaque année. En 1968, cependant, environ 100 000 personnes sont mortes de la grippe. En comparaison, aux États-Unis, les décès dus aux coronavirus ont dépassé les 200000, avec plus de 7,4 millions de cas positifs.

Les remarques du président sont intervenues juste après qu’il ait de nouveau minimisé la pandémie en parlant de la Maison Blanche à son retour chez lui lundi soir. S’adressant au peuple américain, le président a déclaré que le peuple américain ne peut pas laisser la pandémie «dominer vos vies» et l’a encouragé à «sortir». Il leur a dit, “vous allez le battre”, citant des améliorations en médecine. Tout comme ces commentaires l’avaient fait, son tweet du mardi matin a immédiatement déclenché les médias sociaux.

Attendez, vous avez minimisé COVID-19, mais maintenant vous jouez contre la grippe, ce que vous avez dit à tort que covid était? Tu ne peux pas changer de sujet, Spanky. Cette merde n’est pas finie. 210 000 sont morts et des gens en meurent ENCORE. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 6 octobre 2020

Être infecté par le coronavirus a transformé Trump en un monstre qui ne se soucie pas du peuple américain. – Eugene Gu, MD (@eugenegu) 6 octobre 2020

