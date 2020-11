Le président Donald Trump ne prévoit pas de s’effondrer sans se battre, car des sources dimanche suggèrent qu’il continuera à organiser des rassemblements comme il l’a fait pendant sa campagne électorale. Le but de ces rassemblements, cependant, serait de servir de message éclair à l’appui de ses allégations de fraude électorale et d’élections corrompues. Depuis mardi soir, Trump a souligné ce qu’il appelle des «votes illégaux» faisant référence aux bulletins de vote par correspondance et à la masse de votes anticipés qui ont fini par être comptés dans les jours qui ont suivi le jour du scrutin.

Alors que Trump regardait son avance dans de nombreux États passer du rouge au bleu, diminuant ses chances de réélection, ses appels à la fraude électorale ne faisaient que s’intensifier. Préparant le terrain pour les mois précédents, Trump est resté méfiant à l’égard du processus électoral et a exhorté ses partisans à se présenter en masse pour voter en personne. Alors que le collège électoral suivait le chemin de Joe Biden, tout comme le vote populaire de plus de quatre millions de voix, la course a été déclenchée samedi après que la Pennsylvanie soit passée du rouge au bleu. À partir de ce moment, Trump s’est tourné vers Twitter pour appeler le processus, voyant même environ un tiers de ses tweets signalés par le site de médias sociaux pour des allégations sans fondement.

On ne sait pas ce que Trump et son équipe espèrent gagner de ces rassemblements, des sources ont déclaré à CNN qu’ils étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour «soulever suffisamment de doutes sur les résultats». Ils espèrent qu’en créant une tempête de feu assez grande, ils forceront les secrétaires des États de ces États vitaux, dont la Pennsylvanie, la Géorgie et le Wisconsin, entre autres, à ouvrir des enquêtes sur les recomptages. Axios a partagé que l’une des façons dont ils espèrent dénoncer la fraude supposée de l’élection est de montrer les nécrologies de personnes qui prétendaient avoir voté, bien que ce soit quelque chose que CNN a analysé dans le Michigan et n’a trouvé rien de tel. Parmi leurs autres stratégies, qui ont été exécutées au début des élections, figurait le dépôt de poursuites dans divers États, mais bon nombre de ces litiges ont déjà été abattus.

Dimanche, il a été rapporté que la Première Dame Melania Trump et le conseiller principal Jared Kushner avaient conseillé au président de concéder la course. Cela ne semble pas se produire, cependant, car l’équipe de Trump se prépare pour un combat. Bien que Trump n’ait pas abordé la possibilité de ne pas être réélu, Biden a déjà commencé à établir le cadre de ce que son administration prévoit de faire à partir du saut. Cela comprend un accent sur quatre domaines, comme le montre son site Web de transition lancé dimanche, qui met l’accent sur le COVID-19, le changement climatique, la reprise économique et l’équité raciale.