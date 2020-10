Au cours de son hôtel de ville sur NBC, le président Donald Trump a crié “si mignon” à la modératrice Savannah Guthrie alors qu’elle lui parlait de sujets importants, et les médias sociaux étaient allumés. Les choses semblaient aller au sud lorsque Guthrie a interrogé Trump sur la réponse de son administration à la pandémie de coronavirus par rapport au nombre de pays européens qui l’ont gérée. Trump a offert des statistiques qui, selon lui, faisaient valoir son argument et a ajouté: “Je savais que vous feriez cela, je vous connais très bien.”

Ensuite, Guthrie a interrogé Trump sur ses déviations passées lorsqu’on lui a demandé de dénoncer la suprématie blanche, ce qui l’a visiblement bouleversé. “Vous faites toujours ça, vous avez fait ça à moi et à tout le monde. J’ai dénoncé la suprématie blanche, je l’ai dénoncée pendant des années, vous faites toujours ça, vous commencez toujours par une question. Vous n’avez pas demandé à Joe Biden s’il dénonce Antifa. “

Après avoir discuté avec la modératrice Savannah Guthrie, ignorant les questions sur QAnon, Trump dit «Tellement mignon». pic.twitter.com/gOdj0sKdBo – The Recount (@therecount) 16 octobre 2020

Guthrie a ensuite interrogé Trump sur le groupe de conspiration de droite QAnon, il a répondu: “Je ne sais pas pour QAnon, vous m’en parlez et gaspillons tout le spectacle.” Il a ensuite, à nouveau, demandé pourquoi Guthrie n’avait pas interrogé Biden sur Antifa. Elle a répondu que c’était parce qu’elle n’était pas actuellement assise et ne parlait pas avec Biden, ce à quoi Trump a ri et a fait sa boutade “si mignonne”. Le moment a reçu une grande réponse de la part des utilisateurs de médias sociaux, et vous pouvez faire défiler vers le bas pour lire ce qu’ils disent.

@SavannahGuthrie a fait un travail fantastique en appuyant sur @realDonaldTrump pour obtenir des réponses dans des circonstances insensées.

Il est décourageant – bien que prévisible – que ses agresseurs encadrent leurs critiques autour de son sexe, car ils ne peuvent pas critiquer ses talents de journaliste. https://t.co/4RFT6hoXK3 – Jessica Yellin (@JessicaYellin) 16 octobre 2020

Le refus de Trump de dénoncer la suprématie blanche a fait la une des journaux récemment lorsqu’il l’a évitée lors du premier débat présidentiel avec Biden. Le modérateur Chris Wallace lui a demandé de le faire, et il a répondu: “Fiers garçons, restez en retrait et restez à l’écart.”

Cher @SavannahGuthrie – je ne sais pas comment vous n’avez pas fait tout votre possible sur la terre brûlée psycho quand il a dit “c’est mignon” mais c’est pourquoi vous êtes un journaliste A +. Bravo, sœur, pour tout cela. – Cassie Kelley (@CassieMKelley) 16 octobre 2020

C’était controversé, car les Proud Boys sont des extrémistes de droite liés à la suprématie blanche. Pour beaucoup, Trump leur dire de «se tenir prêt» ressemblait davantage à un appel à l’action qu’à une dénonciation.

Trump vient de dire «tu es si mignon» à Samantha Guthrie. Mec est dégoûtant. #BidenTownHall – Scott Dworkin (@funder) 16 octobre 2020

En discutant de QAnon avec Guthrie, Trump a ajouté: “Je n’en sais rien. Je sais qu’ils sont très opposés à la pédophilie, ils la combattent très durement. Mais je n’en sais rien.”

En tant que mère d’une fille, en tant que fille moi-même, en tant que féministe, en tant que sœur, en tant que femme avocate, si @realDonaldTrump pouvait jamais savoir comment les mots «si mignon» atterrissent sur mes oreilles, restez avec moi, avec @SavannahGuthrie, avec nous tous, il saurait que son temps est écoulé. – Jenna Van Klaveren (@ jennavanklav08) 16 octobre 2020

Selon l’Anti-Defamation League, QAnon a fait surface pour la première fois sur 4Chan ion 2017. C’est un groupe de conspiration d’extrême droite qui croit que Trump combat un culte satanique de pédophiles «d’État profond».

Cela m’énerve vraiment de la façon dont Trump dit «si mignon» à Savannah. Tous ces connards condescendants doivent partir – Prêt pour une bonne nuit de sommeil à nouveau (@ CancelSeason2) 16 octobre 2020

Notamment, Trump a déjà été interrogé sur QAnon et a livré une réponse similaire, affirmant qu’il ne «savait pas grand-chose sur le mouvement». Il a toutefois ajouté: “Je comprends qu’ils m’aiment beaucoup, ce que j’apprécie.”

À 1 h 56, Trump dit avec condescendance «haha- si mignon» lorsque Savannah répond véritablement à sa question. C’est ce que disent les cat-callers. C’est ce que disent les mathématiques effrayantes au lycée. Pas ce que dit le président des États-Unis. https://t.co/PrHverOgKY – Jaime Bartolett (@jaimebartolett) 16 octobre 2020

En ce qui concerne le mépris de Trump pour Antifa, les choses se compliquent, car Antifa est défini comme un mouvement composé d’activistes, plutôt qu’un groupe avec des membres officiels. C’est ce qui le distingue de quelque chose comme les Proud Boys, qui est un groupe définissable.

Est-ce qu’il vient vraiment de dire «tu es si mignonne» à Savannah en réponse à sa question? Vraiment? Qu’est-ce que l’enfer réel. – Jamie (@ freetofly2012) 16 octobre 2020

Selon le NY Times, Antifa signifie «anti-fasciste», ce qui signifie que ceux qui s’associent au mouvement sont opposés au fascisme. Trump pense que ce mouvement d’extrême gauche devrait être défini comme des terroristes nationaux, mais les critiques ont souligné qu’un groupe d’activistes sans structure ni direction définie ne répondait pas aux critères pour être qualifié d’organisation terroriste.

