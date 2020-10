Le président Donald Trump s’est moqué de l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, pour avoir porté un masque facial lors de son rassemblement électoral dans le Michigan vendredi. Il s’est plaint du réseau en général, disant à la foule: “quelque part le long de la ligne, nous avons perdu Fox, mais ce n’est pas grave.”

Ingraham occupait un siège VIP au rassemblement de Trump à Waterford Township, Michigan vendredi, dans l’intention de filmer un segment spécial pour son émission avec lui par la suite. Cependant, Trump a peut-être gâché cette réunion en se moquant d’Ingraham pour avoir porté un masque et avoir été “très politiquement correct”. Trump s’est attardé sur les blagues quand il a vu qu’elles avaient eu une réaction de la foule, puis a tourné sa colère sur le réseau Fox News en général.

“Le gouverneur a fait de mauvaises choses” – Trump à propos du gouverneur Tim Walz exigeant que les participants au rassemblement de Trump à Rochester s’éloignent socialement, limitant ainsi la fréquentation pic.twitter.com/aVozIiEAjx – Aaron Rupar (@atrupar) 30 octobre 2020

“Je ne peux pas te reconnaître, est-ce un masque?” Trump a appelé Ingraham. “Pas question, tu portes un masque?! Je ne l’ai jamais vue avec un masque, regarde-toi! Oh, elle est très politiquement correcte, whoa!”

Trump a ensuite comparé sa campagne présidentielle de 2016 à la campagne actuelle, affirmant que Fox News le traitait différemment cette fois-ci. Il a déclaré: “Les foules sont beaucoup plus grandes, il y a plus d’enthousiasme, mais Fox est la grande différence.” Quelque part le long de la ligne, nous avons perdu Fox, mais ce n’est pas grave. “

Trump semblait amer que Fox couvre son adversaire, l’ancien vice-président Joe Biden du tout, et qu’ils aient diffusé des discours de son prédécesseur, l’ancien président Barack Obama. Cependant, il a déclaré: “nous en avons encore quelques excellents chez Fox”.

En plus de se moquer d’Ingraham pour avoir suivi l’une des précautions les plus élémentaires contre les coronavirus conseillées par sa propre administration, Trump a menti à plusieurs reprises à la foule sur l’état de la pandémie elle-même. Alors que le nombre de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès est en augmentation, Trump a faussement affirmé: “nous tournons toujours le coin”.

De plus en plus de preuves suggèrent que ce genre de commentaire dédaigneux de Trump va finalement lui faire du mal lors de l’élection présidentielle de 2020. Selon un rapport du New York Times, la recherche montre une corrélation directe entre les épidémies de COVID-19 dans les communautés et les résultats des sondages locaux s’éloignant de Trump. Avec des millions de votes anticipés et des bulletins de vote par correspondance déjà exprimés, cela pourrait avoir des effets d’entraînement surprenants au moment de compter les votes.

Au moment d’écrire ces lignes, les derniers sondages publiés par The Guardian montrent Biden avec une avance de 8,5 points dans les sondages nationaux. Cependant, les experts s’attendent à ce que les résultats changent radicalement le jour du scrutin lui-même, alors qu’un pourcentage plus élevé d’électeurs républicains devrait se présenter en personne. Le jour des élections 2020 est le mardi 3 novembre.