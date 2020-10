Lors de son premier rassemblement en personne depuis son diagnostic de coronavirus, le président Donald Trump a fait irruption dans la danse. En saluant les supporters à Sanford, en Floride, lundi, Trump, à un moment donné, a montré ses meilleurs mouvements alors que la chanson à succès de Village People, YMCA, jouait.

L’événement de lundi soir est survenu moins de deux semaines après que le président a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le coronavirus, établissant une série de diagnostics à la Maison Blanche. Trump a été brièvement hospitalisé au Walter Reed Medical Center après avoir souffert de fièvre et de faibles niveaux d’oxygène, bien qu’il soit rapidement sorti. Lundi, juste à la tête de son retour à la campagne électorale, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a confirmé que le président avait été testé négatif pour le virus et n’était “pas contagieux pour les autres.”

Le président Trump dansant au YMCA après son rassemblement en Floride ce soir

pic.twitter.com/UKtKtWkqlS – Daily Caller (@DailyCaller) 13 octobre 2020

S’adressant à sa grande foule de partisans, Trump, s’adressant à sa bataille contre le COVID-19, a de nouveau affirmé qu’il était désormais immunisé contre le virus. Il a également dit qu’il se sentait «si puissant». De nombreux membres de la foule, quant à eux, ne respectaient pas les directives de distanciation sociale recommandées et, bien que les masques faciaux aient été recommandés, ils n’étaient pas nécessaires.

Peu de temps après l’événement, au cours duquel Trump a jeté des masques faciaux à la foule, “Village People” et “YMCA” ont commencé à avoir une tendance sur Twitter sur les gens qui ont discuté du moment désormais viral. Continuez à faire défiler pour voir comment les médias sociaux ont réagi à la danse de Trump.

Ces mouvements de danse tho RT @AndyOstroy: Qu’est-ce que c’est que cette putain de putain de putain de baise? #Trump pic.twitter.com/1mckl3wipK – M (@pabnuetz) 13 octobre 2020

Non seulement un grand président, mais il a les mouvements! Aimer! 🇺🇸🇺🇸 – Patti krall (@PK_atti_rall) 13 octobre 2020

Pour sa brève danse, le président a renoncé aux mouvements de danse typiques qui accompagnent la chanson emblématique. Au lieu d’exécuter la routine de danse emblématique du YMCA en épelant les lettres avec ses bras, Trump a opté pour des mouvements plus subtils des mains et des jambes. En tout, la danse fut brève, ne durant que quelques secondes alors que la foule l’encourageait sur les paroles: “Jeune homme, tu m’écoutes? J’ai dit, jeune homme, qu’est-ce que tu veux être?”

prevnext

Les villageois sont le seul groupe qui n’a pas donné à Trump un ordre de cesser et de s’abstenir d’arrêter de jouer leur musique parce que c’est vraiment drôle de voir des homophobes danser sur un hymne gay. – mike (@ 1kingsbay) 13 octobre 2020

les ppl blancs d’âge moyen détestent les gays mais adorent faire la danse ymca – da (vince) y? (@_vicne) 12 octobre 2020

Une personne a noté que si la chanson semble “vanter les vertus de la [YMCA]… Dans la culture gay dont sont issus les Village People, la chanson est considérée comme célébrant la réputation du YMCA en tant que lieu de croisières et de rencontres populaire, en particulier pour les jeunes hommes gais. Et encore une fois pour ceux qui sont particulièrement délirants ou difficiles à penser: la base de soutien de Trump est la droite chrétienne – qui déteste les homosexuels. De rien.”

prevnext

Pour beaucoup, la conversation est rapidement revenue à la réponse du président à la pandémie de coronavirus, qui a fait l’objet de critiques croissantes. À compter de cette publication, les cas confirmés de coronavirus aux États-Unis ont dépassé les 7,8 millions, avec des décès atteignant plus de 215000. Beaucoup pensent que ces chiffres étaient évitables et que Trump n’a pas agi assez rapidement ni pris des mesures sérieuses pour empêcher la propagation. Le président a fait face à un examen approfondi à la suite de son propre diagnostic de coronavirus et de sa décision de revenir si rapidement sur la piste de la campagne.

Trump célèbre le nombre de morts aux États-Unis dépassant 220000 en dansant sur l’hymne gay YMCA lors d’un rassemblement #Florida au cours duquel un gouverneur sans masque #DeathSantis a élevé cinq participants alors que l’État dépassait 15000 décès et frôlait 750000 cas. #TrumpRallyFlorida pic.twitter.com/K5sL9TMSz8 – Richard Hine (@richardhine) 13 octobre 2020

Voici #Trump dansant à la mort de 200 mille et plus la nuit dernière en #Florida. #YMCA. # COVID19 #tuesdayvibes #coronavirus pic.twitter.com/GgOK0riwtA – Steve Mayes (@ dontbeafraid08) 13 octobre 2020

prevnext

Danser sur les tombes de 210000 Américains …… – Jake the Rake (@Nittorious) 13 octobre 2020

Sans masque. Pendant qu’il est infecté. – Porter un masque. Lavez-vous les mains. Les vies noires comptent. (@ CallMeFreak3) 13 octobre 2020

S’adressant à Bloomberg News par l’intermédiaire d’un porte-parole après que Trump a utilisé la chanson en septembre, Victor Willis du Village People a déclaré que le président était le bienvenu pour utiliser la chanson et sortir en danse lors de ses rassemblements. Dans un communiqué, Willis a déclaré que “‘YMCA’ est l’hymne de tout le monde et la chanson incontournable pour le plaisir. En ce qui concerne l’utilisation du président, je n’ai pas accordé l’autorisation d’utilisation à ses rassemblements car l’autorisation n’est pas requise.” Il a ajouté que s’il était «un haineux de Trump, je le poursuivrais peut-être simplement par dépit», mais parce qu’il ne l’est pas, «je ne vais pas demander à mes avocats de poursuivre le président». Willis a dit que Trump devrait “au moins faire la danse du ‘YMCA’ pendant qu’il y est.”

prevnext

Alors que les mouvements de danse de Trump ont certainement attiré beaucoup d’attention, la réaction d’Anderson Cooper a été tout aussi populaire. Alors que les gens se connectaient à CNN, ils ne pouvaient s’empêcher de remarquer le regard sur le visage d’Anderson, avec une personne qui écrivait, “regardez comme Anderson Cooper regarde au loin en réalisant que Trump utilise l’hymne gay ‘YMCA’ pour amplifier son radicalement homophobe lors d’un rassemblement sans masque après avoir été testé positif au COVID-19 il y a moins de 2 semaines. “

Anderson a dû fermer ses lèvres! Il était sur le point de craquer! – CarolVoteBlueyourlifedependsonIt (@ Lavooe618) 13 octobre 2020

La maîtrise de soi d’Anderson Cooper fait partie des légendes. – Jules Decker 🎭 Biden / Harris 2020 (@decker_jules) 13 octobre 2020

prevnext

YMCA … un programme socialisé … chanté par les villageois … dont plusieurs étaient gays … est tout à fait le choix. https://t.co/Ed7EbDVZoD – Avril (@ReignOfApril) 13 octobre 2020

Je n’ai jamais vu quelqu’un faire le ‘YMCA’ avec ses pieds mais là encore, c’est un putain d’idiot. pic.twitter.com/gxMuBV3T3y – Jordy (@ J_Mei21) 13 octobre 2020

Parmi la foule de commentaires, plusieurs personnes ont clairement indiqué qu’elles n’étaient pas fan des mouvements de danse du président. Dans un tweet, quelqu’un a plaisanté, “Raison suffisante pour voter pour Joe Biden: regardez Trump danser au ‘YMCA’.” Une autre personne a qualifié la danse de «cringeworthy», et une autre a simplement demandé: «S’il va danser au YMCA, ne peut-il pas au moins faire les bons mouvements?» En réponse, quelqu’un d’autre a pris une autre fouille à la danse, déclarant que Trump “n’a pas de rythme”.

prevnext

Diapositive 7

Trump sait-il que la chanson a été écrite et interprétée par des hommes homosexuels? – John Greene (@ jsgreene55) 13 octobre 2020

Devrions-nous lui dire de quoi il s’agit? – Nandita Shenoy (@NanditaShenoyNY) 13 octobre 2020

Lundi soir n’a pas marqué la première fois que le président a utilisé l’une des chansons des villageois lors de ses rassemblements. Lors d’un rassemblement au stade Sardar Patel à Ahmedabad, en Inde, en février, le président a fustigé «Macho Man». Peu de temps après, les villageois ont publié une déclaration sur Facebook dans laquelle ils ont déclaré que “puisque notre musique n’est pas utilisée pour une approbation spécifique, l’utilisation du président est ‘parfaite[ly]Notant que Trump était «resté respectueux dans son utilisation de nos chansons et n’avait pas franchi la ligne d’arrivée», ils ont ajouté que «notre musique est tout compris et tout le monde a certainement le droit de faire la danse du YMCA, quel que soit son affiliation politique. Cela dit, nous n’approuvons certainement pas son utilisation car nous préférerions que notre musique reste en dehors de la politique. “

prev