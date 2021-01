Le père de Lady Gaga, Joe Germanotta, pourrait être un partisan du président Donald Trump, mais il ne laisse pas cela gêner ce qu’il ressent au sujet de sa fille chantant l’hymne national lors de l’inauguration du président élu Joe Biden mercredi. Germanotta, qui possède un restaurant à New York, a déclaré qu’il était “extrêmement fier” d’avoir été choisi pour participer à l’inauguration. Jennifer Lopez se produira également lors de la cérémonie de prestation de serment.

“Je suis extrêmement fière qu’elle ait pu participer”, a déclaré Germanotta à Fox News jeudi après que le comité présidentiel inaugural a annoncé le rôle de Gaga. “J’ai hâte de le regarder.” Germanotta n’a pas l’intention d’assister à l’événement, et a déclaré qu’il espère que tout le monde joue “heureux, en sécurité et c’est une journée calme” à la lumière de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Il a “des exploits normaux qu’un père aurait à chaque fois que ma fille joue”.

Gaga était l’un des supporters célèbres de Biden, se produisant même au rallye drive-in de Biden à Pittsburgh. Cependant, Germanotta a semblé montrer son soutien à Trump le jour du scrutin lorsqu’il a tweeté directement au président, ajoutant “2020”. Dans un message de suivi, il a expliqué que certaines de ses croyances sont différentes de celles de sa célèbre fille. “Vous avez peut-être remarqué que mes convictions politiques et spirituelles sont différentes. La liberté et la liberté de choix ne seraient pas politiques”, écrivait-il à l’époque.

Germanotta est également apparu sur Fox & Friends Weekend, où il a parlé de l’impact de la réglementation sur les coronavirus sur son restaurant, Joanne Trattoria. «C’est tellement décevant parce qu’en tant que restaurateurs, il faut plusieurs années avant que votre restaurant démarre enfin», a-t-il expliqué. «Vous avez le bon personnel et le bon menu, et puis tout d’un coup, avoir le chariot des applis bouleversé comme ça, c’est horrible. C’est comme tout recommencer.» Il a continué à appeler les restrictions du gouverneur Andrew Cuomo sur les repas à l’intérieur pendant la pandémie “vraiment stupides” et a déclaré que Paycheck Protection Money est “juste un pansement”.

En mars 2020, au début de la pandémie, Germanotta a lancé un compte GoFundMe pour collecter 50000 dollars pour payer le personnel de son restaurant. Gaga aurait été embarrassé et surpris par les sources du fonds à Page Six. Après que les fans l’aient critiqué, Germanotta a fermé la page GoFundMe. Une source l’a décrit comme une «erreur stupide et embarrassante».

Biden prêtera serment au Capitole américain mercredi, vers midi HE. En plus de la performance de Gaga et Lopez, Amanda Gorman lira un nouveau poème. Le père Leo J. O’Donovan prononcera l’invocation et le révérend Dr. Silvester Beaman prononcera la bénédiction. Andrea Hall, président de la section locale 3920 de l’Association internationale des pompiers, lira le serment d’allégeance.