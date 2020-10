Lire le contenu vidéo



Dernières nouvelles The Rush Limbaugh Show

Donald Trump juste WENT OFF sur James Lebron – le qualifiant de “méchant” et de “haineux” qui ruine le basket professionnel.

Tout cela faisait partie d’une tirade anti-Black Lives Matter lors d’une apparition vendredi “le Spectacle de Rush Limbaugh“… quand Trump a blâmé les notes en retard de la NBA sur les efforts pro-BLM de la ligue.

“La NBA est devenue si politique que personne ne s’en soucie plus”, a déclaré Trump.

“Je ne sais même pas qui joue en finale.”

Bien sûr, LeBron’s Les Lakers sont en finale – affronter le Miami Heat. Le cinquième match aura lieu vendredi soir.

Trump dit qu’il n’a jamais rencontré LeBron – mais il est clair qu’il ne l’aime pas.

“LeBron est un porte-parole du parti démocratique et un très méchant porte-parole”, a déclaré Trump.

«Parce que, encore une fois, j’ai tellement fait pour la communauté noire et les gens ne veulent pas voir ça et c’est un super basketteur mais les gens ne veulent pas voir un gars de cette façon. Ils ne veulent pas voir ça. Nous avons assez de difficultés pendant la semaine, vous ne voulez pas vous asseoir en regardant un match de basket et ensuite regarder quelqu’un qui vous déteste, d’accord, c’est un haineux. “

Trump a ensuite déchiré l’association de LeBron avec Black Lives Matter, qu’il appelle une organisation marxiste.

Trump dit également que le terme «Black Lives Matter» est raciste car il sème la division entre les Noirs, les Blancs et les autres races.

LeBron n’est évidemment pas un fan de Trump – il est allé après POTUS plusieurs fois au fil des ans … même en le traitant de clown.

Plus récemment, LeBron s’est moqué du vice-président Mike Pence au-dessus de la mouche qui l’a dérangé lors du débat VP cette semaine … comparer Pence à un morceau d’excrément.