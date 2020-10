Twitter a signalé un autre tweets du président Donald Trump, cette fois pour avoir affirmé qu’il était «immunisé» contre le coronavirus après avoir été traité pour des symptômes au cours de la semaine dernière. Il n’y a aucune preuve prouvant qu’une fois qu’une personne est testée positive pour le coronavirus, puis négative, elle ne peut plus contracter le virus. La Maison Blanche n’a pas non plus confirmé quand Trump a été testé pour la dernière fois négatif pour le virus, et la dernière mise à jour du médecin Dr Sean Conley sur la santé du président n’a pas dit qu’il l’avait fait.

“Une approbation totale et complète des médecins de la Maison Blanche hier. Cela signifie que je ne peux pas l’obtenir (immunisé), et je ne peux pas le donner. Très agréable à savoir !!!” Trump a tweeté dimanche matin. Twitter a mis une note sur le tweet presque immédiatement, notant que le message “violait les règles de Twitter concernant la diffusion d’informations trompeuses et potentiellement nuisibles liées au COVID-19”.

Trump commence sa deuxième interview avec Maria Bartiromo au cours des quatre derniers jours en affirmant qu’il est «immunisé» contre Covid pic.twitter.com/FdghrIvxqS – Aaron Rupar (@atrupar) 11 octobre 2020

“Nous avons placé un avis d’intérêt public sur [President Trump’s] Tweet pour avoir enfreint notre politique d’informations trompeuses sur Covid-19 en faisant des allégations de santé trompeuses à propos de Covid-19 “, a déclaré un porte-parole de Twitter à CNN.” Comme c’est la norme avec cet avis d’intérêt public, les engagements avec le Tweet seront considérablement limités. ” le même message sur son compte Facebook, mais aucun message n’a été mis sur la diffusion d’informations trompeuses.

Ces derniers jours, Trump a affirmé qu’il était immunisé contre le virus après que Conley eut déclaré qu’il pourrait reprendre les activités publiques. Lors d’une autre interview avec Maria Bartiromo de Fox News dimanche, Trump a déclaré qu’il “avait battu ce virus chinois fou et horrible”. Trump a affirmé que “on dirait que je suis à l’abri pendant, je ne sais pas, peut-être longtemps, peut-être peu de temps … Cela pourrait être toute une vie. Personne ne le sait vraiment, mais je suis immunisé.”

Il n’y a aucune preuve concrète suggérant que quelqu’un qui avait déjà le coronavirus en est désormais immunisé. Selon l’Associated Press, une personne peut «bénéficier d’une certaine immunité», mais il n’est pas clair pour combien de temps. Il y a eu des cas documentés de réinfection, mais ils ont été très rares. Il n’est pas non plus clair si quelqu’un qui a été réinfecté mais ne présente aucun symptôme pourrait le transmettre à une autre personne, de sorte que les experts de la santé insistent sur le fait que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 doivent porter des masques, suivre les directives de distanciation sociale et garder une bonne hygiène pour protéger les autres. .

Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le coronavirus le 2 octobre, et il a passé le week-end suivant à être soigné au Walter Reed Medical Center. Il a été libéré le 5 octobre. Samedi, Conley a déclaré que Trump répondait aux critères des Centers for Disease Control and Prevention pour «l’arrêt sûr de l’isolement» et n’était «plus considéré comme un risque de transmission pour les autres». Cet après-midi-là, Trump s’est entretenu avec des partisans depuis le balcon de la Maison Blanche. Il devrait organiser un rassemblement à Sanford, en Floride, lundi.