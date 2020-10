Même s’il se bat actuellement contre le COVID-19, le président Donald Trump s’est quand même rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur l’état du pays. Samedi après-midi, le président a publié un message sur les contrôles de relance via Twitter. Dans sa déclaration, il a exhorté les législateurs à accepter et à adopter une législation de relance, ce que les démocrates et les républicains n’ont pas été en mesure de faire avec succès au cours des derniers mois de négociations.

Sur Twitter, Trump a écrit que les Américains veulent et ont besoin d’un autre plan de relance. Il a ensuite exhorté les législateurs à travailler ensemble afin qu’ils puissent «OBTENIR CELA FAIT». Bien sûr, comme indiqué précédemment, le message du président intervient au milieu de sa bataille contre le COVID-19. Vendredi matin, il a d’abord partagé sur Twitter que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été diagnostiqués positivement avec le COVID-19. La nouvelle est venue peu de temps après que Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs du président, ait été testé positif pour le coronavirus.

NOS GRANDS ÉTATS-UNIS VEULENT ET BESOIN DE STIMULUS. TRAVAILLEZ ENSEMBLE ET FAITES-LE FAIT. Je vous remercie! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

Depuis que Trump a annoncé son diagnostic, plusieurs autres personnes liées à lui ont également reçu un diagnostic positif. Outre Trump, Melania et Hicks, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous été testés positifs pour COVID-19. Vendredi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que Trump se rendait au Walter Reed Medical Center après avoir éprouvé des «symptômes légers» liés à la maladie. Cependant, le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a déclaré que cette situation pourrait être plus grave que ce que la Maison Blanche a partagé publiquement. Il s’est entretenu avec plusieurs sources à ce sujet, y compris un conseiller de Trump, et a déclaré que cette situation était “grave”. Ils ont également partagé que le président souffrait de fatigue et avait des difficultés à respirer.

Lors d’une conférence de presse samedi, une poignée de médecins qui ont soigné le président a évoqué son état. Ils ont évité certaines questions (y compris celles concernant les détails sur sa fièvre et s’il a reçu de l’oxygène supplémentaire) et ont généralement brossé un tableau optimiste du bien-être de Trump. Cependant, le propre chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a publié une déclaration qui brosse un tableau plus sérieux de la condition du président. La déclaration de Meadows disait: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet.”