Le président Donald Trump est déjà mécontent du modérateur du prochain débat de l’élection présidentielle de 2020. Samedi, le président a tweeté que la présentatrice de NBC News, Kristen Welker, avait «toujours été terrible et injuste», mais qu’il «continuerait à jouer le jeu». Le personnel de campagne de Trump a fait l’éloge de Welker, l’appelant un excellent choix pour le débat.

Welker animera un autre débat entre Trump et l’ancien vice-président Joe Biden le jeudi 22 octobre sur NBC. Samedi, le New York Post a publié un article sur les «liens démocratiques profonds» de Welker, et Donald Trump Jr. a retweeté l’histoire en ajoutant: «Yikes! Nous y revoilà», avec un emoji qui glisse les yeux. Le président, à son tour, a retweeté son fils avec sa propre version minuscule de Welker.

Elle a toujours été terrible et injuste, comme la plupart des journalistes de Fake News, mais je jouerai toujours au jeu. Les gens savent! Comment va Steve Scully? https://t.co/uS3EWzfFPy – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 17 octobre 2020

Trump faisait référence au rédacteur politique de C-SPAN, Steve Scully, qui a été suspendu indéfiniment jeudi pour son comportement sur Twitter. Trump s’est moqué de Scully dans une interview avec Fox News, et Scully a fait allusion à la fouille sur Twitter, selon un rapport de l’Associated Press. Scully a d’abord affirmé que son compte avait été piraté et que le message ne venait pas de lui, mais il a admis plus tard qu’il s’agissait d’un mensonge.

Ce que cela a à voir avec Welker ou le débat à venir reste incertain, même si de nombreux critiques l’ont attribué à une «tactique de distraction», que Trump est bien connu pour avoir employé. Un utilisateur a écrit: “Les vrais débatteurs ne se plaignent pas des modérateurs. Ils s’adaptent.” Un autre a ajouté: “Ils pourraient faire de Melania une modératrice et vous vous plaindriez toujours. Vous êtes un lâche qui ne peut relever aucun défi sans pleurer comme un bébé.”

Welker est diplômée de l’Université de Harvard, qui a rejoint NBC News en 2010. Elle a été co-présentatrice de Weekend Today, en tant que correspondante basée en Californie, et elle a repris son rôle actuel de correspondante de la Maison Blanche en 2011.

De nombreux commentateurs ont deviné que Trump aurait contesté tout journaliste choisi pour ce débat en raison de son dégoût général pour les journalistes. Il a fait des attaques similaires contre le dernier animateur de débat, Chris Wallace de Fox News, et sur Savannah Guthrie de NBC, qui a animé son événement “Town Hall” jeudi.

Le deuxième et dernier débat de l’élection présidentielle de 2020 est prévu le jeudi 22 octobre à Nashville, Tennessee. Il durera 90 minutes, à partir de 21 h HE sur NBC.