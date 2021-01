Le Dr Anthony Fauci n’était pas satisfait des derniers commentaires de Donald Trump concernant le nombre de morts du COVID-19. Dans un tweet dimanche, le président a déclaré que les chiffres présentés pendant la pandémie étaient «exagérés» en raison de la «méthode ridicule de détermination» des Centers for Disease Control and Prevention par rapport à la façon dont d’autres pays du monde rapportent leurs chiffres.

En réponse au tweet de Trump, Fauci a sauté cette semaine sur ABC pour riposter aux affirmations du président. «Les morts sont de véritables morts», a déclaré Fauci. «Tout ce que vous avez à faire, c’est de sortir dans les tranchées, d’aller dans les hôpitaux, de voir à quoi font face les travailleurs de la santé. Ils sont dans des situations très stressées. Dans de nombreuses régions du pays, les lits d’hôpitaux sont étirés, les gens sont à court de lits et de personnel qualifié. Ils sont épuisés en ce moment. C’est réel. Ce n’est pas faux.

NOUVEAU: Le Dr Anthony Fauci répond au Pres. Le tweet du matin de Trump sur les décès liés au COVID-19: “Les morts sont de véritables morts. Tout ce que vous avez à faire est de sortir dans les tranchées … c’est réel, ce n’est pas faux.” https://t.co/rNGGy483Sur pic.twitter.com/4nGmvDxns9 – ABC News (@ABC) 3 janvier 2021

Trump a ensuite publié un tweet séparé sur Fauci après son apparition. Il a appelé les «médias lamestream» pour avoir mis Fauci sous les feux de la rampe mais ne lui en donnant aucun crédit malgré le fait que le médecin fasse partie de son administration. Trump a écrit sur Twitter: «Quelque chose à quel point le Dr Fauci est vénéré par les médias Lamestream comme un si grand professionnel… et je ne suis en aucun cas reconnu pour mon travail. Gee, est-ce que ça pourrait être juste plus de fausses nouvelles? ” Fauci continuera à servir dans la capitale de l’État lorsqu’il deviendra le conseiller médical en chef de Joe Biden à la fin du mois de janvier.

Les va-et-vient entre les deux hommes surviennent à un moment où les États-Unis ont vu leur nombre le plus élevé en décembre. Le mois a enregistré plus de 77 000 décès et plus de 6,4 millions de cas. À l’approche des mois d’hiver, Fauci avait mis en garde contre des jours plus sombres à venir pour le pays en raison du fait que les rassemblements en plein air se déroulent moins dans le froid et que plus de gens se rassemblent à l’intérieur malgré les exhortations des autorités locales à rester dans le même foyer. Fauci a de nouveau rappelé à tout le monde lors de sa dernière apparition que les choses continueront à «empirer dans les prochaines semaines». Il a même qualifié la hausse des cas de «prévisible», mais des mesures peuvent être prises pour atténuer le coup de ce qui nous attend en janvier et février.