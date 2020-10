Le président Donald Trump a fustigé Nancy Pelosi au sujet des récentes négociations sur le projet de loi de relance, affirmant qu’elle «n’avait guère d’intérêt à aider le peuple». Dans un nouveau tweet, Trump a également déclaré qu’il pensait que le président de la Chambre n’était intéressé que par un «renflouement» pour les États qui maigres démocrates. Le président a qualifié ces États de «mal gérés».

Le tweet de Trump intervient alors que les pourparlers sur le projet de loi de relance entre Pelosi et le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin tentent de parvenir à un accord sur un nouveau projet de loi. Mnuchin représente l’administration Trump dans les négociations, et Pelosi avait déclaré précédemment qu’elle pensait que les deux se rapprochaient d’un projet de loi viable que les deux parties pourraient soutenir. Cependant, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a récemment critiqué Pelosi comme étant la raison pour laquelle un projet de loi n’avait pas encore été solidifié. “Nous avons continué à faire offre après offre après offre et Nancy continue de déplacer les buts”, Meadows lors d’une apparition sur l’état de l’Union de CNN avec Jake Tapper.

Gros PIB projeté. Pelosi ne cherche qu’à renflouer des villes démocrates mal gérées. Tap, Tap, Taping us along. Elle a peu d’intérêt à aider les «gens». – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2020

Notamment, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky), a résisté aux projets de loi proposés par les démocrates et la Maison Blanche, car lui et d’autres dirigeants du GOP préféreraient dépenser moins d’argent sur le prochain plan de relance. McConnell a proposé son propre projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars, qui, selon lui, était conçu pour répondre aux plus grands besoins des Américains. Ce projet de loi ne prévoyait pas une deuxième série de chèques de relance de 1 200 $.

Maintenant, McConnell a ajourné le Sénat jusqu’à après le jour des élections, ce qui signifie que toute chance pour un nouveau projet de loi dans les prochaines semaines est peu probable. Un projet de loi proposé par la Maison Blanche aurait envoyé des chèques de 1 200 $ aux Américains et aurait également fourni un coup de pouce fédéral de 400 $, par semaine, aux chômeurs. Cela aurait également augmenté le montant d’argent versé pour les personnes à charge à 1 000 $.

Cependant, de nombreux législateurs démocrates veulent que le montant accordé pour les personnes à charge soit de 1 200 $. Ils ont également clairement indiqué qu’ils voulaient que le montant de l’indemnité fédérale de chômage revienne à 600 $, là où c’était avec la Loi CARES. De nombreux dirigeants républicains n’ont pas été enthousiasmés par ces changements, car ils préféreraient que le prochain projet de loi de relance ne coûte pas autant que la loi CARES de 2 billions de dollars.