Le président Donald Trump a donné suite à sa menace contre CBS en ce qui concerne son entretien de 60 minutes. Avant le dernier débat présidentiel de jeudi soir, Trump a publié les images non coupées de l’interview de 40 minutes qui devrait être diffusée dimanche dans le cadre d’un épisode comportant des conversations avec Trump et Joe Biden. Trump a téléchargé le clip sur son Facebook dans le but de montrer pourquoi il est sorti et a coupé court au segment après ce qu’il a appelé un interrogatoire injuste de Lesley Stahl.

Le clip commence avec Trump se préparant pour le sit-down alors que Stahl lui demande s’il est prêt pour quelques «questions difficiles». Comme 60 Minutes l’a noté dans une déclaration, le programme est devenu une «caractéristique» de la couverture politique et une série qui a été construite sur «son équité, ses reportages approfondis et son contexte informatif». Stahl a déclaré que les deux candidats se verraient poser des questions difficiles, une affirmation qui s’est avérée vraie lorsque 60 Minutes a partagé un extrait de la séance de Biden montrant qu’on lui demandait de préparer le tribunal.

Regardez les préjugés, la haine et l’impolitesse au nom de 60 Minutes et CBS. L’ancre de ce soir, Kristen Welker, est bien pire! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 22 octobre 2020

Tout au long de l’interview, Stahl intervient chaque fois qu’elle sent que Trump s’éloigne du sujet ou parle faussement, ce dont Trump s’offusque et finit par couper court. Un moment combatif a été lorsque Stahl le presse à propos du COVID-19 et qu’il augmente à travers le pays, auquel Trump dit que son équipe a fait un “excellent travail” dans sa gestion, un commentaire auquel Stahl répond, “Monsieur, excusez-moi,” avant notant que 40 États à travers le pays connaissent des pics, certains enregistrant même des records. Le scandale présumé de Hunter Biden a également été discuté alors que Trump dit à Stahl qu’elle s’est «discréditée» en ne couvrant pas l’histoire, ce à quoi Stahl rétorque que 60 Minutes ne couvre pas les affirmations non vérifiées.

Tout cela intervient alors que Trump et Biden sont sur le point de monter sur scène à Nashville pour leur dernier débat avant les élections dans moins de deux semaines. La modératrice sera Kristen Welker, une correspondante de NBC à la Maison Blanche, qui a déjà été examinée de près par Trump sur Twitter. L’événement comportera également une sorte de bouton de sourdine qui coupera le micro de chaque candidat lorsque l’autre aura une fenêtre de deux minutes pour répondre à une question d’ouverture.Le débat sera diffusé sur tous les principaux réseaux à partir de 21 h HE.