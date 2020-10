Le président Donald Trump a affirmé qu’il se sentait “parfait” après avoir été traité pour le coronavirus au Walter Reed Medical Center le week-end dernier lors d’un entretien marathon avec l’animateur de radio conservateur Rush Limbaugh vendredi matin. Trump a fait ces commentaires avant que Fox News diffuse la première interview à la caméra du président depuis qu’il a été diagnostiqué avec COVID-19. Le président s’entretiendra avec le Dr Marc Siegel, qui évaluera également médicalement Trump.

“Je me sens parfait”, a déclaré Trump à Limbaugh lors du “rallye radio”, ajoutant qu’il ne prenait plus de médicaments pour COVID-19, note Marketwatch. Trump a affirmé qu’il “n’aurait peut-être pas tout récupéré” sans le cocktail d’anticorps expérimental fabriqué par Regeneron. Jeudi, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a déclaré que Trump pourrait “reprendre ses engagements publics” d’ici samedi.

Lors de l’entretien avec Limbaugh, Trump a déclaré que ses médecins lui avaient dit qu’il “aurait pu être très mauvais” après avoir contracté le virus et qu’il était dans une phase “très mauvaise”. “On aurait dit que ça allait être un gros problème et vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas? Cela signifie mauvais parce que j’ai perdu cinq personnes”, a déclaré Trump, se référant à des personnes qu’il sait comment sont mortes du virus, rapporte le Presse associée.

Le président a déclaré qu’il “n’aurait peut-être pas récupéré du tout” sans le traitement de médicaments expérimentaux. Trump a déclaré que le médicament Regeneron était “principalement” responsable de son rétablissement. “Il a juste anéanti le virus. Il l’a anéanti”, a-t-il dit. Trump a appelé le médicament un «remède», bien que ce ne soit pas le cas. C’est l’un des médicaments les plus prometteurs testés pour traiter le virus. Trump a pu utiliser le médicament selon les règles d ‘«usage compassionnel» et ne s’est pas inscrit dans une étude.

«C’est un remède et je vous parle aujourd’hui à cause de cela», a affirmé Trump. «Et, vous savez, parce que je pense que j’aurais pu être une … mauvaise victime. Je rentre dans certaines catégories qui ne sont pas si bonnes. … je vous dis que cela change complètement la donne.

Fox News a également annoncé vendredi que Trump serait interviewé par Siegel pendant Tucker Carlson Tonight, qui commence à 20 h HE. “Le Dr Marc Siegel effectuera une évaluation médicale et un entretien pendant le programme”, a déclaré le réseau. L’interview ne sera cependant pas en direct, rapporte le New York Times. Siegel examinera Trump à distance et ne sera pas avec le président à la Maison Blanche.

Depuis que Trump a été libéré de l’hôpital lundi, il n’a été vu qu’à travers de courtes vidéos publiées sur Twitter et a mené des entretiens par téléphone avec des présentateurs de Fox News. Samedi, il prononcera un discours depuis le balcon de la Maison Blanche, rapporte CNN, les participants se seraient fait dire d’apporter des masques. Il doit également assister à un rassemblement dans un hangar d’avion à Sanford, en Floride, lundi soir.