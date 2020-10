Les chances d’un deuxième contrôle de relance semblent augmenter et diminuer chaque semaine, le président Donald Trump demandant maintenant au Congrès de passer un accord de relance, après avoir précédemment interrompu les négociations. Mardi soir, Trump a tweeté qu’il soutenait «un projet de loi autonome pour les contrôles de stimulation». Il a ajouté qu’il souhaitait alors être envoyé aux Américains «immédiatement».

Dans le message, Trump a tagué le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, le chef de la majorité Senaate Mitch McConnell, le chef républicain du Sénat Kevin McCarthy, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer. Il a ajouté qu’il était «prêt à signer» le projet de loi sur les chèques de relance autonomes «maintenant». Ce changement a été une surprise pour beaucoup, étant donné que plus tôt dans la journée, Trump a tweeté qu’il ordonnait à ses représentants d’arrêter toutes les négociations sur les projets de loi de relance. “Immédiatement après ma victoire, nous adopterons un important projet de loi de relance qui se concentre sur les travailleurs américains et les petites entreprises”, a-t-il déclaré.

Si je reçois une facture autonome pour les chèques de stimulation (1 200 $), ils seront envoyés IMMÉDIATEMENT à nos gens formidables. Je suis prêt à signer dès maintenant. Écoutez-vous Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 7 octobre 2020

Trump a également déclaré qu’il souhaitait que “Mitch McConnell ne retarde pas, mais se concentre à plein temps sur l’approbation de mon candidat exceptionnel à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett. Notre économie se porte très bien.” Il a ensuite écrit: “La Bourse est à des niveaux records, l’emploi et le chômage reviennent également en nombre record”. Notamment, après que Trump a tweeté cela, le marché boursier a connu une forte baisse.

Pelosi a répondu aux ordres initiaux de Trump en déclarant publiquement qu’il montrait «ses vraies couleurs», ce qui signifie «se mettre d’abord aux dépens du pays, avec la pleine complicité des membres du Congrès du GOP». Le président de la Chambre a poursuivi en disant: “S’éloigner des discussions sur le coronavirus montre que le président Trump n’est pas disposé à écraser le virus, comme l’exige la loi sur les héros. Il montre son mépris pour la science, son mépris pour nos héros – dans les soins de santé, les premiers intervenants, l’assainissement, le transport, les travailleurs de l’alimentation, les enseignants, les enseignants, les enseignants et autres – et il refuse de mettre de l’argent dans les poches des travailleurs, à moins que son nom ne soit imprimé sur le chèque. “

Pelosi a poursuivi: “Dans le même temps, le président abandonne la satisfaction des besoins de nos enfants alors qu’ils s’adaptent à l’apprentissage en personne, virtuel ou hybride. Au lieu de cela, Trump est marié à sa réduction d’impôt de 150 milliards de dollars pour les personnes les plus riches d’Amérique de la loi CARES, alors qu’il refuse d’apporter une aide réelle aux enfants pauvres, aux chômeurs et aux familles qui travaillent dur en Amérique. ” On ne sait actuellement pas si et quand les négociations sur les projets de loi de relance pourraient reprendre.